Massimiliano Cremona secondo al Campionato Mondiale di Motonautica F350

Massimiliano Cremona conquista il secondo posto nella prova unica del Campionato Mondiale di Motonautica F350 in Germania.

Quarto posto per Alessandro Cremona: dopo il miglior tempo nelle prove il campione piacentino deve fermarsi per problemi tecnici.

Massimiliano Cremona dell’Associazione Motonautica San Nazzaro ha conquistato la medaglia d’argento in Germania a Bad Saarow nella prova unica del Campionato Mondiale di Motonautica F350. Il titolo è andato all’ungherese Peter Bodor, tra i mattatori della stagione. Alessandro Cremona invece si è dovuto accontentare della quarta posizione finale in una prova Mondiale piuttosto sfortunata a causa di problemi tecnici.

Sempre in Germania si è disputato anche l’Europeo F700, in questa categoria il piacentino Giuseppe Rossi ha conquistato il secondo posto.

“Sono un po’ amareggiato – spiega Alessandro Cremona a fine gara – perché le premesse erano molto buone visto il mio miglior tempo nelle prove. Purtroppo poi la rottura dell’elica ha compromesso tutto, quindi abbiamo dovuto arrancare cercando di recuperare posizioni e il quarto posto è il meglio che siamo riusciti a fare. Massimiliano invece avrebbe potuto anche aggiudicarsi il titolo ma ha avuto un problema in partenza e la vittoria è andata a Peter Bodor.

A Rogozno in Polonia, sabato 25 e domenica 26 settembre si è disputato invece l’Europeo Circuito della F/125. In gara per i colori azzurri Luca Finotti (nella foto). Il pilota piacentino dell’Associazione Motonautica San Nazzaro è salito sul podio conquistando un ottimo terzo posto (nelle tre prove ha ottenuto due secondi posti e nella manche finale la quarta posizione).