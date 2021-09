Maxi tamponamento sabato all’alba di sabato 25 settembre lungo l’autostrada A1, al km 72 in direzione Parma. Poco prima delle 7, per cause al vaglio da parte degli agenti della polizia stradale di Guardamiglio, nei pressi del casello autostradale di Fiorenzuola D’Arda, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto cinque veicoli.

Sette le persone a bordo dei mezzi interessati, tra queste due donne contuse che sono state soccorse dai sanitari della Croce Bianca di Piacenza per poi essere trasportate con l’ambulanza al Pronto Soccorso di Piacenza. Per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della carreggiata, il traffico è stato fatto scorrere solo sulla corsia di emergenza: nel tratto Piacenza Sud – Fiorenzuola si sono inevitabilmente formate code che hanno raggiunto gli 8 km.