Mette in vendita mobili di antiquariato, ma finisce per versare oltre 4mila euro. La vittima del raggiro, un uomo di 39 anni residente in Alta Valtidone, si è quindi rivolto ai carabinieri: i militari della stazione di Pianello sono risaliti a una donna di 39 anni, residente a Roma, con precedenti, e che è stata denunciata per truffa.

I fatti risalgono a qualche tempo fa, quando la moglie del 39enne ha deciso di mettere in vendita, su un sito di e-commerce – dei mobili di antiquariato. La truffatrice li ha quindi contattati, dicendosi interessata all’acquisto con il metodo di pagamento ‘ricarica tasca’. Il 39enne si è quindi recato presso il proprio istituto di credito, in attesa di indicazioni per completare l’operazione: le istruzioni arrivate dalla donna, però, lo hanno portato a versare 4.350 euro, sia utilizzando il proprio bancomat che quello della moglie. Solo alla sera, controllando l’home banking, si è reso conto di essere stato truffato.

Si è quindi rivolto ai carabinieri della Stazione di Pianello Val Tidone, i quali dopo tutti gli opportuni accertamenti e verifiche eseguite sono riusciti a risalire all’intestataria della carta di credito ricaricabile. Si tratta di una giovane donna di 39 anni, con precedenti specifici, denunciata per truffa.