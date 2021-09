Milestone School of Music, open week dal 13 al 17 settembre

Da che età si può iniziare a suonare uno strumento? Ci sono limiti di età per iniziare? È difficile imparare? Dopo quanto tempo potrò fare l’assolo o il brano che mi piace tanto?

La Milestone School of Music apre le proprie porte per una Open Week in programma dal 13 settembre con un un calendario di incontri in cui verranno presentati i corsi direttamente dai docenti presso la sede della scuola (via Musso 5, Piacenza). Nel corso degli incontri i docenti presenti illustreranno il loro strumento, il metodo di lavoro, mostreranno le aule e le dotazioni tecnologiche e risponderanno alle curiosità di tutti gli interessati. Inizieranno i tre docenti di batteria che la scuola vanta nelle sue file, Roberto Lupo, Marco Camia e Luca Mezzadri, lunedì 13 alle 21, per passare quindi ai due docenti di chitarra, Renato Podestà e Silvio Piccioni, martedì 14, il primo alle 18.30, il secondo alle 20. Giovedì 16 invece sono previsti incontri alle 18.30 con Miriam Amato e Giovanni Guerretti, che insieme parleranno del corso di canto pop tenuto dalla docente e del corso di pianoforte, e alle 21 con Alex Carreri, docente di basso e contrabbasso, mentre venerdì 17 alle 21 toccherà a Gianni Satta e Andrea Zermani, anche co-direttori della scuola, presentare il loro corso rispettivamente di tromba e di sax.

Tra le novità di quest’anno spicca il corso di canto corale, a cura di Andrea Zermani, direttore dello Spirit Gospel Choir che proprio presso la MSOM si troverà per le sue prove. Anche in questo caso è prevista una lezione aperta che si terrà lunedì 27 settembre alle ore 20.45. L’offerta formativa della MSOM non si ferma però qui, ma si avvale dell’ausilio di altri docenti le cui lezioni aperte verranno fissate successivamente, come canto jazz con Debora Lombardo, fisarmonica con Tiziano Chiapelli, violino con Elisabetta Fanzini o i corsi complementari come teoria e armonia con Gianni Azzali e pianoforte complementare Jody Borea.

La MSOM si fregia di essere ormai da molti anni scuola di musica riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna. Inoltre nel corso dell’anno sono già in previsione alcuni incontri di approfondimento e masterclass organizzati sia da docenti della scuola sia da docenti esterni di grande rilevanza. Per ricevere tutte le informazioni sulle attività della MSOM e sulle attività che vi si svolgono si può contattare direttamente la segreteria nei pomeriggi dei giorni feriali allo 0523.579034 oppure scrivere una mail a info@milestoneschool.it. Per informazioni generali si consiglia inoltre di connettersi alle pagine Facebook e Instagram della MSOM o consultare il sito www.milestoneschool.it.