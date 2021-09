Monasteri aperti: due fine settimana dedicati all’arte nei luoghi di culto

In arrivo l’edizione 2021 “Monasteri Aperti”, iniziativa promossa da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con la Conferenza Episcopale della Regione Emilia-Romagna e il Circuito dei Cammini dell’Emilia Romagna, con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della CEI.

Sabato 25 e domenica 26 settembre e sabato 2 e domenica 3 ottobre in tutta l’Emilia-Romagna si potrà vivere un’intima esperienza tra bellezza e spiritualità con la terza edizione di “Monasteri Aperti”, iniziativa nei luoghi di fede che apriranno le porte al pubblico.

A Piacenza i due fine settimana saranno dedicati alla storia dell’ex monastero di San Sisto, che ospita la grande mostra “La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza”. Grazie a visite guidate in luoghi inediti, tra cui una nuova apertura straordinaria della Caserma Nicolai, concerti calati nella realtà degli antichi spazi vissuti dai monaci, aperitivi culturali e laboratori didattici per bambini, potrete entrare nella narrazione di un racconto lungo secoli, dalla genesi dell’antico cenobio benedettino ai giorni nostri.

Ecco il programma:

25 settembre

Dalle 14.00 alle 18.00

– Visite Guidate all’antico monastero ora in area militare “Caserma Nicolai” del Genio Pontieri

Costo: € 10,00

Ore 15.00

– Laboratorio Didattico: “l’Erbario dei monaci” Alla scoperta delle tecniche dei monaci erboristi, realizzeremo bellissimi disegni ad acquerello delle specie di piante e fiori che si trovano nei prati in primavera, scoprendone le loro caratteristiche e proprietà benefiche.

Costo: € 3.00

Ore 18.30

– Visita accompagnata alla mostra “La Madonna Sistina rivive a Piacenza”. Percorso di un’ora e mezza condotto dal personale della mostra, che andrà a concludersi con un incontro con i musicisti poco prima del concerto, che racconteranno la musica al tempo di Raffaello

Costo: € 13.00

Ore 20.30

– Concerto POI CH’EL CIEL, musica al tempo di Raffaello

Aquila Altera Ensamble

Maria Antonietta Cignitti: canto e organo,

Carlotta Colombo: canto

Gabriele Pro: viella

Antonio Pro: liuto

Beatrice Dionisi: arpa

Sacrestie monumentali, Ingresso Gratuito, senza prenotazione, 40 posti

26 settembre

Ore 18.00

– Conferenza: “La Biblioteca del Monastero” dal salterio purpureo di Angilberga ai saccheggi e dispersioni dei codici miniati: una storia dell’antico monastero attraverso il suo prezioso patrimonio librario

Sacrestie monumentali, Ingresso gratuito, senza prenotazione, 40 posti

Ore 20.30

– Concerto nel coro ligneo del presbiterio: Vespri musicali – la pratica dell’alternatim dal canto gregoriano alla polifonia

Renato Cadel: Canto

Federico Perotti: organo

Ingresso Gratuito, evento esclusivo, 20 posti

Ore 21.30

– Visita Guidata a lume di candela “SAN SISTO BY NIGHT: il potere della luce negli spazi sacri”

Un percorso alla scoperta della chiesa di San Sisto da alcuni punti di vista inediti, per far rivivere gli spazi tramite nuove suggestioni, un racconto emozionale che narrerà il tempo e l’arte sommando storia, Fede e fascinazioni attraverso il fil rouge della luce divina, portando lo spettatore a sentirsi coinvolto in prima persona negli ambienti e nelle opere.

Costo:€ 8.00

2 Ottobre

Dalle 14.00 alle 18.00

– Visite Guidate all’antico monastero ora in area militare “Caserma Nicolai” del Genio Pontieri

Costo:€ 10,00

Ore 15.00

– Laboratorio Didattico: “ABC dell’Amanuense” alla scoperta dei segreti della prestigiosa arte dei di monaci amanuensi, dipingendo con le antiche tecniche e scrivendo con la penna d’oca

Costo:€ 3,00

3 Ottobre

Ore 18.00

– Visita Guidata “Chiese scomparse – Il quartiere dell’antico monastero”

Un percorso ricco di storia alla ricerca di chiese dimenticate o completamente scomparse, le cui tracce sono spesso ancora visibili.

Torna il format “Chiese scomparse” con una tappa che questa volta toccherà l’area cittadina limitrofa alla chiesa di San Sisto.

Costo:€ 5,00

Ore 19.30

– Aperitivo culturale: “Cibo di Dio. Cibo del Diavolo” a cura del prof. Aldo Acerbi, sull’alimentazione monastica medievale, conferenza con degustazione di prodotti locali.

Costo:€ 12,00

I laboratori didattici “L’erbario dei monaci” e “ABC dell’Amanuense”, la conferenza “La Biblioteca del Monastero”, il concerto “Vespri musicali” e la visita guidata “Chiese Scomparse – il quartiere dell’antico monastero” fanno parte del progetto “Pellegrinaggi urbani”, la cui realizzazione è resa possibile grazie all’iniziativa del Comune di Piacenza “Piacenza riparte con la Cultura”.

Tutti gli eventi sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria, dove non diversamente specificato. Obbligatorio il Green Pass per i maggiori di anni 12.

Info e prenotazioni: sistinapiacenza2020@gmail.com – 349.8078276