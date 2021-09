Mondiale di Motonautica F350, Alex Cremona: “Tengo molto a questo titolo”

Nel fine settimana in Germania a Bad Saarow si tiene la prova unica del Campionato Mondiale di Motonautica F350.

A rappresentare l’Italia ci saranno tra gli altri anche i campioni piacentini Massimiliano e Alessandro Cremona, reduci dalla brillante prova unica del campionato Europeo dove hanno ottenuto rispettivamente il primo e il secondo posto del podio. Con i fratelli Cremona che corrono per l’Associazione Motonautica San Nazzaro tra i favoriti c’è anche il piacentino Marco Malaspina del Circolo Nautico Chiavenna e l’ungherese Peter Bodor che più volte negli ultimi mesi ha dimostrato il suo valore. A Rogozno in Polonia, sabato 25 e domenica 26 settembre si disputa invece l’Europeo Circuito della F/125. In gara per i colori azzurri c’è il piacentino Luca Finotti dell’Associazione Motonautica San Nazzaro.

“Siamo tutti carichi per l’ultimo appuntamento di una stagione che ci sta regalando molte soddisfazioni – spiega Alessandro Cremona – dobbiamo dare il massimo sia io che Massimiliano. Questo per me è uno dei titoli che sento di più, mi è molto caro, quindi voglio dare tutto. Seguiremo con attenzione anche la classe F700 dove sarà impegnato il più volte campione Giuseppe Rossi che si occupa brillantemente dei nostri motori e le prestazioni del nostro pilota Luca Finotti impegnato in Polonia ”. (nota stampa)