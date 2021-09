Monopattini, risoluzione di Tagliaferri (FdI): “Introdurre l’obbligo di casco per tutti”

“Introdurre, sul modello di quanto sta avvenendo in altre regioni italiane, l’obbligo del casco per l’uso del monopattino elettrico sia per i minorenni che per i maggiorenni. Un provvedimento legislativo da adottare previa audizione di tutti i soggetti interessati in apposita commissione assembleare”. Questa la proposta del consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri nel presentare una specifica risoluzione su un fenomeno, quello dei monopattini elettrici, “in grandissima ascesa ma che sta destando più di una preoccupazione per l’evidente buco legislativo in cui si muove tale mezzo di locomozione”.

Tagliaferri, prima di impegnare la Giunta ad intervenire sul governo nazionale per un’adeguata normativa sul fenomeno, invita i rappresentanti degli enti locali, della polizia stradale, della polizia locale e ogni altro soggetto interessato a dibattere in un’apposita audizione in commissione assembleare dell’obbligatorietà del casco per tutti gli utenti (maggiorenni o minorenni) di tale mezzo di locomozione, oltre a valutare ogni ulteriore modalità di utilizzo per rafforzare la sicurezza dei fruitori di questi strumenti di micro mobilità, che deve trovare analoga attenzione per l’incolumità di ciclisti e pedoni, le categorie a maggior rischio per l’uso spensierato che alcuni fanno di questo strumento.