Musica e solidarietà nel segno di Dante a Palazzo Farnese. Il 9 settembre premio al generale Figliuolo

Ancora tanti eventi a Palazzo Farnese per salutare l’estate a Piacenza.

Il calendario della prossima settimana – tre eventi tra il 9 e il 12 settembre – è stato presentato nella mattinata del 3 settembre dall’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi, affiancato per l’occasione dal Ten. Col. Massimo Moreni del II Reggimento Genio Pontieri, Claudio Saltarelli presidente del “Gruppo Strumentale V. L. Ciampi”, Francesca Rossi Del Monte e Virginia Aurora Barchi, rispettivamente direttore artistico e responsabile della sezione Educational della rassegna “I Parchi della Musica”, promossa e finanziata da “Parchi del Ducato”, ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale.

Clou delle iniziative al Farnese, a cui si aggiungono le proiezioni alla vicina Arena Daturi con il Cinema all’Aperto, indubbiamente il concerto del 9 settembre (inizio ore 21, ma per ragioni di sicurezza si raccomanda tassativamente l’ingresso entro le 20:30) “Che Commedia…Divina”, già andato tutto esaurito. Organizzato in sinergia dal Comune di Piacenza e il Secondo Reggimento del Genio Pontieri, l’iniziativa sarà un omaggio a Dante, tra musica e letture, per celebrare i 700 anni dalla sua morte. Ma non solo. Tutto il ricavato della serata – l’ingresso è gratuito con offerte libere – sarà devoluto in favore di Telethon. In più, come già annunciato nei giorni scorsi, è atteso un ospite d’eccezione: il generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza covid, che verrà premiato con un riconoscimento a suggello del legame tra la città e l’esercito all’insegna della cultura.

Si prosegue – nell’ambito della rassegna “I Parchi della Musica” – l’11 settembre (ore 21) con lo spettacolo “Favole al telefono”, riproposizione musico-teatrale dello storico testo di Gianni Rodari, realizzato per i 100 anni dalla sua nascita su partitura di Peppe Servillo e Geoff Westley. Ingresso: Euro 15,00 (posto unico) Euro 10,00 (ragazzi fino ai 14 anni).

Evento conclusivo della settimana il 12 settembre (ore 21:30): il Gruppo Strumentale V. L. Ciampi promuove un’opera lirica da camera in un atto (ingresso gratuito) che celebra, anche in questo caso, i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e l’anniversario della morte di Lapo Saltarelli, poeta, giurista, religioso e rettore di Firenze assieme a Dante.