Musica e teatro a Spazio4.0 nel secondo weekend del festival Roundabout

Con il secondo weekend di settembre prosegue a Spazio4.0 la rassegna di eventi settembrina ROUNDABOUT: aperta sabato scorso dagli strepitosi Moving LTD e Radio Days, a cura di Alphaville Piacenza e la domenica dal mercatino vintage SpazioStore, prosegue con la serata evento di venerdì 10 organizzata dal collettivo Dappertutto e con il sabato tutto dedicato all’improvvisazione, a cura di TraAttori.

Sul palco saliranno Selva (post black/scream, Lodi), Jerome (dark electronica, Londra/Atene) ed Evil Cosby (sludgecore, Milano), tre band definite dagli organizzatori come “tre asteroidi si abbatteranno sul nostro primo venerdì settembrino – tra vecchie glorie e un paio di primizie luccicanti abbiamo pensato di andarci giù pesante”. L’ingresso è gratuito, la capienza limitata a 200 posti a sedere. Durante l’evento verranno osservate norme per il contrasto al Covid19; il Green Pass è obbligatorio, come da normative vigenti per spettacoli dal vivo. La serata si aprirà alle 20 con la possibilità di cenare, mentre i live partono alle 21.30 e terminano alle 01.00: l’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, per cui è consigliato prenotare al seguente link: https://bit.ly/3DWVlat.

Per aggiornamenti, è possibile seguire i social del Collettivo: Instagram @dappertutto_________, Facebook Dappertutto666.

TEATRO – All’interno del festival ROUNDABOUT, sono due gli appuntamenti gratuiti dedicati all’improvvisazione teatrale: un laboratorio junior e uno spettacolo per tutti, sabato 11 settembre a cura di TraAttori. Alle ore 18 un laboratorio rivolto a bambini dagli 8 ai 12 anni e agli adolescenti dai 13 ai 17 anni, a cui seguirà, alle 21, “Non pensare…improvvisa!”, spettacolo di improvvisazione teatrale senza copione e senza canovaccio: sarà il pubblico ad ispirare sul momento tutte le scene.

Per tutti, ingresso gratuito. Per info e prenotazioni: Maurizio al 3287667149