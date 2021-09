Musica, teatro, laboratori e mercatini: a settembre Spazio 4.0 si accende con la rassegna “Roundabout”

Nel mese di settembre al via a Spazio 4.0 a Piacenza una nuova rassegna: si chiama ROUNDABOUT > Persone, musica e idee in movimento, con un programma di eventi tra musica live, incontri con autori, laboratori e spettacoli teatrali, mercatini, in collaborazione con realtà e associazioni piacentine.

A inaugurarlo, sabato 4 settembre, il concerto dei Not Moving LTD, aperti dai Radio Days, a cura di Alphaville Independent Record Store. Definiti dagli organizzatori come una band “Realmente selvaggia. Realmente anarchica. Realmente punk nell’accezione più ampia e sincera del termine.”, i Not Moving saranno preceduti sul palco di Spazio4.0 dai Radio Days, portacolori del power-pop in Italia. I cancelli si apriranno alle 20, con la possibilità di cenare al food truck di Spazio4.0, mentre i concerti inizieranno alle 21.30. L’ingresso, gratuito, sarà consentito solo per chi sarà munito di Green Pass, per un massimo di 200 posti. È necessario prenotare a questo link: https://www.eventbrite.it/e/166157973973, indicando email, nome e cognome e telefono, per un massimo di 2 posti prenotabili a persona. Non sarà richiesta la stampa del biglietto elettronico gratuito fornito dalla piattaforma di prenotazione.

Di seguito gli eventi successivi di ROUNDABOUT:

Domenica 5 settembre 2021 ore 18

SPAZIO STORE-VINTAGE E VINILI

Il mercatino del riuso e dei vinili accompagnato da street food e musica live + check up bici gratuito a cura di Ciclofficina Pignone

ingresso gratuito, street food e bar dalle ore 18

per info: https://fb.me/e/2DAiaptXP

roundaboutmarket

Venerdì 10 settembre 2021 ore 21

JEROME + SELVA + EVIL COSBY – LIVE@SPAZIO4.0

A cura di Collettivo Dappertutto

A Piacenza arriva Jerome, il duo femminile di elettronica italo-greco di base a Londra, accompagnato dal post-metal dei lodigiani [‘selvə] e lo sludgecore degli Evil Cosby.

ingresso gratuito con prenotazione, street food e bar dalle ore 20

roundaboutmusic

Sabato 11 settembre 2021 ore 18-19.30

3…2…1…IMPRÒ!

A cura di TraAttori

Che bello! Fare teatro senza dover imparare niente a memoria! Anzi, è vietato imparare a memoria!!!

Laboratorio di improvvisazione teatrale per bambini e ragazzi (8-12 e 13-17 anni)

iscrizione gratuita

per info e iscrizioni: 3287667149 (Maurizio)

roundabouttheatre

Sabato 11 settembre 2021 ore 21

NON PENSARE…IMPROVVISA!

A cura di TraAttori

Spettacolo di improvvisazione teatrale senza copione e senza canovaccio: sarà il pubblico ad ispirare sul momento tutte le scene!

ingresso gratuito con prenotazione

per info e prenotazioni: 3287667149 (Maurizio)

roundabouttheatre

Venerdì 17 settembre 2021 ore 21.30

DREAD INNA INGLAN – Presentazione libro con l’autore +

DJ Set ONE DROP WALRUS & EMX @SPAZIO 4.0

Talk con Fabio Fantazzini, autore di “Dread Inna Inglan. Identità, musica e lotte politiche della controcultura Black British (1948-1981)” Red Star Press, 2021, moderato da Antonio Bacciocchi e Marco Botti. A seguire, il dj set che, come in un racconto parallelo al libro, vi farà immaginare di essere sulla nave Empire Windrush e poi a Brixton negli anni ’60 e ’70, a Coventry tra il 1979 ed 80 in “2 TONE”, per muoversi infine verso Bristol e i clubs con unico comune denominatore: la british blackness. E le linee di basso.

ingresso gratuito con prenotazione

per info e prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/166292073067

roundaboutbook

Sabato 18 settembre 2021 ore 21

IL MATTO 2 | FESTIVAL50+1@SPAZIO4.0

A cura di Associazione Crisalidi

Spettacolo teatrale dei Mercanti di Storie, in collaborazione con il Teatro della Cooperativa, scritto e interpretato da Massimiliano Loizzi, unico evento della settima edizione di Festival 50+1. “Il Matto 2, ovvero io non sono Stato. Una tragica farsa sul processo Giuliani e le morti di Stato” è un esilarante monologo a tredici voci, una farsa tragicomica, uno spettacolo in bilico fra satira e poesia, denuncia e intrattenimento, teatro comico e teatro di parola. Un’indagine basata su documenti, testimonianze e atti processuali riguardanti i violenti fatti del G8 di Genova, a vent’anni dai fatti e dall’omicidio di Carlo Giuliani.

Ingresso con biglietto. Per info e prenotazioni: a.c.crisalidi@gmail.com

roundabouttheatre

Venerdì 24 settembre 2021 ore 21

GO DUGONG+ADDICT AMEBA @SPAZIO4.0

A cura di Collettivo Dappertutto

La tropical elettronica di Go Dugong da Piacenza/Milano e l’afro-beat da Milano di Addict Ameba in una sola serata

ingresso gratuito con prenotazione, street food e bar dalle ore 20

roundaboutmusic

Domenica 26 settembre dalle 9 alle 13

MERCATO DELLA TERRA

A cura di Contadini Resistenti, in collaborazione con Slow Food Piacenza

Il mercato contadino di produttori e trasformatori che praticano agricoltura sostenibile, biologica e naturale nel piacentino: formaggi caprini, verdure freschissime prodotte in pianura e in montagna, conserve e bibite senza trattamenti, carni, vini, salumi, pane pasta e farine, miele e tante altre bontà, raccontate direttamente dai contadini attraverso i propri prodotti e la narrazione delle proprie scelte di vita e delle tecniche di produzione.

ingresso gratuito

per info: contadiniresistenti@gmail.com – 349 1236851 (Giuliana)

roundaboutmarket

Per info: www.comune.piacenza.it/spazio4 e profili social di Spazio4.0: pagina Facebook Spazio4 Piacenza e account Instagram @spazio4piacenza.