Nascondono i vestiti rubati nel passeggino, denunciate tre donne

Il 20 settembre intorno alle 13 e 30 i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza, insieme ai colleghi della Stazione di Piacenza Principale, hanno denunciato in stato di libertà tre donne, residenti in provincia di Pavia, con precedenti penali, per furto aggravato in concorso.

I carabinieri intervenuti hanno accertato che poco prima, in via XX settembre, le tre donne, di cui due minorenni ed una in stato interessante, avevano sottratto da un negozio alcuni capi di abbigliamento per neonati e per l’infanzia pari al valore di 430 euro circa, poi occultati nel passeggino dove trasportavano un bimbo di un anno.

Le due minorenni, inoltre avevano tentato di rubare ulteriori ed analoghi capi di abbigliamento, nello stesso esercizio commerciale, per un valore di 350 euro circa, ma hanno desistito per l’arrivo dei militari. La refurtiva recuperata è stata restituita e le tre donne sono state portate in caserma, dove dopo le formalità di rito sono state denunciate per furto aggravato in concorso.