Nascondono nel passeggino cibo, profumi e un paio di scarpe: coppia denunciata a Caorso.

I carabinieri della stazione locale sono intervenuti in un supermercato del paese, dove era scattato l’allarme antitaccheggio. Il personale addetto alla sicurezza ha fermato una coppia di cittadini stranieri, residenti a Piacenza, rispettivamente di 43 e 32 anni, entrambi con precedenti: come emerso durante i controlli, avevano nascosto in un passeggino vari articoli di generi alimentari, un profumo e due paia di scarpe ginniche da donna, per un valore complessivo di 67 euro.

La coppia è stata condotta in caserma: entrambi, al termine degli accertamenti, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.