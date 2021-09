Nuova sede e direttivo rinnovato per il club “Forza Vecchio Cuore Biancorosso”.

Ad annunciarlo il Presidente Pietro Rebecchi durante la serata conviviale, organizzata dal club all’Osteria “Saracca”, alla presenza del tecnico del Piacenza Cristiano Scazzola, del fantasista Alessandro Cesarini e del responsabile marketing del Piacenza Calcio Francesco Fiorani. Il nuovo direttivo è composto, oltre che dal presidente Pietro Rebecchi, da Manuela Baldini, Guglielmo Filice, Lorenzo Merli, Fabrizio Milani, Daniele Spina, Filippo Vologni e Luca Zandonella e la sede del club si trasferisce al bar “Lupin” di viale Martiri della Resistenza n.9. Per tesserarsi al club (al costo di 5 euro annuali) si possono contattare le pagine social presenti su Facebook ed Instagram: la tessera dà diritto a prelazioni e sconti per alcune attività, come nel caso di trasferte organizzate.

“Ringraziamo il Piacenza Calcio e l’osteria Saracca per la disponibilità – sottolinea Pietro “Pedar” Rebecchi -, mantenere attivo un club di tifosi che può organizzare momenti di ritrovo come quello dell’altra sera è molto importante per gli appassionati dei colori biancorossi. Invitiamo i tifosi a tesserarsi al club per dare un piccolo sostegno alle iniziative organizzate; la nostra porta è aperta a tutti coloro che vogliono darci una mano”.