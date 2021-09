“Nuovo socio privato per Piacenza Expo, occasione di sviluppo per il territorio”

“Nelle prossime settimane presenteremo un nuovo socio esterno di Piacenza Expo, si tratta di una realtà italiana molto importante nel settore dei trasporti e della logistica, tra le prime 3 a livello nazionale e tra i leader del settore in ambito intercontinentale”.

Lo annuncia il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, durante la conferenza stampa di lancio della manifestazione Geofluid a palazzo Mercanti, accanto al sindaco Patrizia Barbieri. Senza fare il nome del nuovo partner, Cavalli non riesce a nascondere la soddisfazione per l’accordo concluso dopo alcuni incontri a Piacenza Expo. “E’ stato apprezzato il piano industriale ed è stato preso in considerazione il lavoro fatto. In particolare – sottolinea Cavalli – ad essere stato convincente è l’idea che Piacenza Expo possa essere la piattaforma economica del territorio. Siamo molto soddisfatti che un colosso della logistica abbia intuito e capito le potenzialità della nostra fiera (anche vista la sua collocazione, ndr) e abbia apprezzato il nostro lavoro”.

Il nuovo partner andrà ad aumentare il capitale esterno della società: Cavalli anche in questo caso non si sbilancia in cifre e percentuali, ma annuncia che, tra appunto qualche settimana, verrà organizzato anche un incontro/convegno riservato alle categorie economiche piacentine per presentare le opportunità che questa nuova realtà rappresenterà per tutto il territorio.