Oltre 14mila servizi svolti per Croce Bianca che si rinnova: Miglioli presidente

Presentato il nuovo consiglio direttivo della Pubblica Assitenza Croce Bianca di Piacenza che vede nelle vesti di presidente l’avvocato Alessandro Miglioli e il professor Fabio Fornari in quelle di direttore sanitario.

“L’obiettivo è far crescere ancora di più Croce Bianca che ha giocato un ruolo fondamentale nella comunità piacentina – ha affermato il neo presidente Miglioli – e per dimostrarlo basta citare un paio di numero, quello dei chilometri percorsi nell’arco del 2020 da tutti i mezzi, 323mila e 814, questo dà la dimensione del lavoro immenso eseguito nel periodo covid, con 9006 servizi ordinari e 5mila 224 servizi di emergenza. Tutto questo sviluppo tumultuoso in parte dovuto al covid e perchè la sanità in Italia si regge fondamentalmente sui servizi di volontariato, ha comportato qualche problema di carattere amministrativo. Il nuovo consiglio di amministrazione avrà il compito di consolidare l’organizzazione e l’aspetto aministrativo per consentire di rirprendere una serie di attività, come corsi per la cittadinanza, studenti e pronto soccorso, o come servizi per gli anziani sempre più indispensabili dato l’invecchiamento della popolazione”.

“Un cambio rilevante per Croce Bianca Piacenza, – ha fatto notare Paolo Rebecchi, coordinatore dell’emergenza – è stato un gruppo di militi a chiedere un supporto a un gruppo di nostri soci, c’era biosgno di un cambiamento parziale con l’obiettivo di dare continuità ai servizi ma anche di creare una consapevolezza nuova e rinnovare quei percorsi che devono essere aggiornati tassativamente”.

Ecco la nuova squadra al completo della Croce Bianca Piacenza, aderente ad Anpas:

Presidente: Alessandro Miglioli; Vice Presidente: Marco Arcelli Fontana; Tesoriere; Marco Scarzanella; Direttore Sanitario: Fabio Fornari; Segretario: Laura Gaidolfi. Consigliere delegato Settore Soci: Laura Gaidolfi, Consigliere delegato Settore Gestione Sede: Roberto Miravalle, Consigliere delegato Settore Comunicazione e Politiche Fundraising: Valter Bulla, Consigliere delegato Settore Attività Operative: Fabrizio Velieri, Consigliere delegato Settore Ambulatori: Flaviano Giovanelli. La Presidenza ed il Consiglio Direttivo hanno poi confermato la fiducia ai Coordinatori di primo livello: Coordinatore Emergenza: Paolo Rebecchi (già Coordinatore Anpas Provincia di Piacenza e membro della Direzione Nazionale di Anpas) Coordinatore Volontari e Turni: Alessandra Grana.

E’ stata l’occasione per rendere noti i numeri dell’attività operativa del 2020: i chilometri percorsi da tutti i mezzi sono stati 323mila 814, i servizi ordinari effettuati sono stato 9006, il numero dei servizi in emergenza (Convenzione 118 ed Estemporanei) 5224. I soci sono 545, i volontari 415, 8 i dipendenti, con 9 ambulanze e 13 altri mezzi.