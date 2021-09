Operaio cade da un’altezza di due metri, soccorso con l’eliambulanza

Infortunio sul lavoro nella mattinata dell’8 settembre, poco prima delle 10, all’interno di uno stabilimento per la lavorazione del pomodoro a Podenzano.

Un operaio 60enne ha battuto la testa, dopo essere è caduto da un’altezza di circa due metri e mezzo, mentre stava operando nei pressi di alcune celle frigorifere. Sono così scattati i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari con l’auto infermieristica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza; nel contempo è stato fatto alzare in volo l’elisoccorso, decollato da Parma. Dopo aver ricevuto le prime cure, il ferito è stato caricato sull’eliambulanza per essere trasportato all’Ospedale Maggiore di Parma in codice giallo.

Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri e la medicina del lavoro dell’Ausl.