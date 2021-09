Opere a concorso, votando i dipinti di Felice Boselli se ne sostiene il restauro

A partire da mercoledì 15 settembre – sino al 14 ottobre prossimo – sarà possibile votare sul sito all.coop/operatua due dipinti di Felice Boselli custoditi nella pinacoteca di Palazzo Farnese, sostenendone il restauro nella sfida contro un’opera d’arte appartenente al patrimonio della città di Parma.

L’iniziativa “Opera tua”, promossa da Coop Alleanza 3.0 con il patrocinio del Touring Club Italiano, in collaborazione con l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale e Fondaco, propone infatti la competizione virtuale tra due città: al termine del periodo di riferimento, la realtà che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze riceverà i fondi necessari al restauro. Per Palazzo Farnese, i dipinti in gara sono due nature morte di Felice Boselli: “Pesci, barbagianni, gatto, limone e verze” e “Rape, cacciagione, funghi e gazza”. A contendersi il finanziamento sarà la tavola ad olio di Alessandro Araldi, custodita nel complesso museale della Pilotta, “Annunciazione con Santa Caterina e San Sebastiano”.

L’esito della sfida e l’evoluzione del successivo intervento di restauro si potranno seguire sul portale www.coopalleanza3-0.it.