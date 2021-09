“Ospedale Fiorenzuola, coinvolgere tutti i consiglieri nel sopralluogo al blocco B”

Intervento a firma di Elena Rossini, candidata al consiglio comunale per la lista “Cambiamo Fiorenzuola”

In seguito alla notizia che il blocco B riabilitativo non fosse costruito con le caratteristiche dimensionali necessarie per l’adeguato svolgimento dei servizi da erogare (eravamo ai primi di maggio, prima dell’inaugurazione dell’edificio svoltosi il 15 luglio), la sottoscritta fece richiesta di sopralluogo dei reparti riabilitativi chiedendo ad Ausl di coinvolgere tutti i componenti del Consiglio Comunale. Ausl per quattro mesi non ha proferito parola fino al 17 settembre, quando ricevetti una PEC con la quale mi si invitava ad eseguire (me sola) il sopralluogo in data 8 ottobre. E’ noto a tutti e si presuppone anche ad Ausl, che in tale data (4 giorni successivi al risultato elettorale) il nuovo Consiglio Comunale non si sarà ancora costituito.

Questa attesa nella risposta, la scelta della data e l’assenza di coinvolgimento di tutti i consiglieri (a qualsiasi parte politica appartengano) da parte di Ausl evidenzia per l’ennesima volta mancanza di trasparenza, quella trasparenza che nemmeno il Sindaco Gandolfi ha cercato in questi 5 anni, per i suoi concittadini. Perché il Sindaco una volta che gli è giunta la notizia di un possibile non adeguato funzionamento dei servizi al blocco B non ha spinto per verificare effettivamente la situazione? Come al solito accetta supinamente tutto quel che viene fatto in campo sanitario sul suo territorio. Pare essersi svegliato dal letargo durato 5 anni (durante i quali pur avendo i consiglieri di minoranza che glielo evidenziavano continuamente, non si è accorto del continuo depotenziamento dei servizi al proprio territorio) solo nel mese di campagna elettorale inaugurandolo con una lettera ad Ausl nella quale però egli non richiede chiarimenti sul blocco B, sulla sua più o meno adeguata funzionalità, ma sappiamo che esso è ad oggi ancora non completamente utilizzato. Perché? Perché il Sindaco non proferisce parola sulle condizioni del blocco B, che ha seguito passo passo nella sua realizzazione? Se va tutto bene, perché non lo abbiamo visto in uno dei suoi comunicati pubblicitari (ai quali ci ha abituato) mostrando quanto è stato bravo?

Ritenendo che sia fondamentale che tutto il Consiglio Comunale (qualunque composizione ne risulterà in seguito alle elezioni) debba essere informato sulle adeguate condizioni di funzionamento del blocco B, è stata inviata una PEC ad Ausl richiedendo che il sopralluogo fissato per l’8 di ottobre (per il quale si ringrazia della disponibilità) possa essere posticipato in modo da permettere a tutti i futuri consiglieri di visionare i reparti riabilitativi ed essere informati sulla loro reale possibilità di utilizzo. Questo approccio volto alla partecipazione e alla trasparenza, è quello che si intende portare avanti in Cambiamo Fiorenzuola.