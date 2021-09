Ospite di amici, ruba cellulare e tablet. Denunciato

Ospite di alcuni amici, ruba cellulare e tablet. A finire nei guai un 36enne piacentino, denunciato dai carabinieri di Cortemaggiore (Piacenza).

Secondo quanto ricostruito, il 36enne si era recato a trovare alcuni amici di famiglia: mentre era nella loro abitazione, approfittando della momentanea assenza della padrona di casa, si sarebbe impossessato di un telefono cellulare e un tablet del valore di circa 500 euro, nascondendolo sotto i propri indumenti. Dopo un ultimo caffè con gli amici, l’uomo si è quindi allontanato; pochi minuti dopo, la proprietaria di casa si è accorta che il proprio telefono cellulare, utilizzato come router per la connessione ad internet, era sparito insieme al tablet del figlio. La coppia si è rivolta ai carabinieri di Cortemaggiore, che al termine di opportune verifiche hanno denunciato per furto il 36enne.