Pallavolo San Giorgio, il campionato inizia in casa il 16 ottobre contro Modena

Il cammino della Pallavolo San Giorgio Piacentino prenderà il via sabato 16 ottobre tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica. Debutto casalingo per la squadra di coach Matteo Capra che milita in B2. Avversario di Diana Marc e compagne sarà la giovane formazione del Volley Academy Modena. La prima trasferta per le piacentine si giocherà la settimana successiva quando domenica 24 ottobre le albicelesti faranno visita alla rinnovata ed ambiziosa Rubierese Volley. Dopodichè in sequenza si incrocerà il destino di Mirandola (vecchio avversario in passato) e formazione storicamente scorbutica da affrontare, seguiranno Collecchio, Marudo, ex squadra di Mary D’Adamo), ed altra formazione candidata per un posto al vertice, prima di due gare consecutive, e San Damaso. Sabato 27 novembre sarà tempo di derby con l’Academy Piacenza (ex squadra di Giulia Gilioli ed Arianna Molinari), seguirà la sfida contro l’Arbor Interclays Reggio Emilia e la trasferta in terra cremasca contro Ripalta. La settimana di sosta (19 dicembre) anticipa l’ultima gara d’andata che si terrà a Corlo (Modena) l’8 gennaio 2022.

Il week end successivo prenderà il via il girone di ritorno e sarà una volata di impegni sino alla chiusura della regular season (26 marzo) con l’eccezione del turno del 19 marzo 2022 quando le albicelesti effettueranno il turno di riposo. Le prime due formazioni classificate si qualificheranno ai play off promozione mentre le ultime due retrocederanno in serie C, se il distacco tra la nona e l’ottava è di almeno due punti, si disputeranno i play out, altrimenti, la nona classifica retrocederà direttamente. Entro il 20 settembre in coincidenza con la stesura dei calendari definitivi, la Federvolley renderà noto il regolamento dei play off.

E’ un inizio difficile – spiega coach Matteo Capra – perché nelle prime cinque giornate affronteremo due, tre squadre di alto livello. All’inizio avremo dei meccanismi da rodare come del resto gli altri, per il resto il calendario lo guardo poco. La nota positiva sarà la giornata di sosta a Natale ci permetterà la pausa anticipata a Natale che ci permetterà non di interrompere il lavoro”.

IL CALENDARIO NEL DETTAGLIO

Andata

1^giornata, 16 ottobre 2021, ore 18, Pallavolo Sangiorgio-Volley Academy Modena

2^giornata, 24 ottobre 2021, ore 17.30, Rubierese Volley-Pallavolo Sangiorgio

3^giornata, 30 ottobre 2021, ore 18, Pallavolo Sangiorgio-Stadium Mirandola

4^giornata, 6 novembre 2021, ore 18, Galaxy Volley-Pallavolo Sangiorgio

5^giornata, 13 novembre 2021, ore 18, Pallavolo Sangiorgio-Tomolpack Marudo

6^giornata, 20 novembre 2021, ore 18, Pallavolo Sangiorgio-Tieffe Serv. San Damaso

7^giornata, 27 novembre 2021, ore 20, Academy Piacemza Ltp-Pallavolo Sangiorgio

8^giornata, 4 dicembre 2021, ore 18, Pallavolo Sangiorgio-Arbor Interclays

9^giornata, 11 dicembre 2021, ore 20.30, New Volley Ripalta-Pallavolo Sangiorgio

10^giornata, 18 dicembre riposo

11^giornata, 8 gennaio 2022, ore 18.30, Ass. Sport-Corlo-Pallavolo Sangiorgio

Ritorno

1^giornata, 15 gennaio 2022, ore 20, Volley Academy Modena-Pallavolo Sangiorgio

2^giornata, 22 gennaio 2022, ore 18, Pallavolo Sangiorgio- Rubierese Volley

3^giornata, 29 gennaio 2022, ore 18, Stadium Mirandola-Pallavolo Sangiorgio

4^giornata, 5 febbraio 2022, ore 18, Pallavolo Sangiorgio-Galaxy Volley

5^giornata, 12 febbraio 2022, ore 21, Tomolpack Marudo-Pallavolo Sangiorgio

6^giornata, 19 febbraio 2022, ore 18, Tieffe serv.-Pallavolo Sangiorgio

7^giornata, 26 febbraio 2022, ore 18, Pallavolo Sangiorgio-Academy Piacenza Ltp-Pallavolo

8^giornata, 5 marzo 2022, ore 19, Arbor Reggio Emilia-Pallavolo Sangiorgio

9^giornata, 12 marzo 2022, ore 18, Pallavolo Sangiorgio-New Volley Ripalta

10^giornata, 19 marzo riposo

11^giornata, 26 marzo, ore 18, Pallavolo Sangiorgio-Ass. Sport Corlo