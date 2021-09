Pallavolo Sangiorgio, al via la stagione della formazione di Serie D

La stagione 2021/2022 della Pallavolo Sangiorgio sta scaldando i motori. Dopo la B2, nella serata del 31 agosto sono iniziate le attività delle atlete che parteciperanno al campionato regionale di serie D.

La squadra, costruita dalla sinergia tra Pallavolo Sangiorgio e Volley Podenzano nel progetto New Volley, sarà guidata da coach Danilo Delmonte che ieri sera, lunedì 30 agosto, ha iniziato le sedute tecniche e fisiche presso la palestra comunale di Podenzano in vista de l’inizio del campionato ed in attesa di conoscere le avversarie. Come la scorsa stagione il nome della squadra sarà abbinata al title sponsor Prefabbricati Valtidone.

“Essendo una squadra prettamente giovane con solo con due giocatrici d’esperienza, l’obbiettivo primario sarà una crescita sotto il profilo tecnico-tattico ” commenta coach Dalmonte. I punti di esperienza saranno la centrale Nayara Sudario e l’alzatrice Veronica Motta mentre il resto del gruppo sono ragazze Under 19, nate tra il 2002 e 2005, di ampia prospettiva. Al primo allenamento sono stati presenti i presidenti Giuseppe Vincini (Pallavolo Sangiorgio) e Gianantonio Mazzocchi (Volley Podenzano) per dare un saluto beneaugurante alla squadra di coach Dalmonte.

La rosa della Prefabbricati Valtidone, Pallavolo Sangiorgio/Volley Podenzano – Alzatrici: Veronica Motta (1993), Matilde Anelli (2005). Opposta: Martina Milosevic (2002). Schiacciatrici; Aissetou Guienne (2002), Greta Galelli (2004), Elisa Gorra (2002). Centrali: Nayara Sudario Da Cruz (1986), Giulia Pedrazzini (2002), Camilla Dagradi (2002), Eleonora Boaron (2005). Liberi: Alina Solari (2002), Gloria Pighi (2003). Allenatore: Danilo Del Monte. Dirigente: Monica Passafonti.