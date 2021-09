Pallavolo Sangiorgio, il punto di Micaela Perini “Il gruppo si sta formando”

Terza stagione della Pallavolo Sangiorgio in B2 e terza di Micaela Perini con la maglia albiceleste nella quarta serie nazionale e quarta se si considera anche il 2016-2017 in serie C. La regista piacentina, classe 1987, fa il punto della situazione sul precampionato a pochi giorni dall’allenamento congiunto con la Teorema Soresina, formazione lombarda che milita nel campionato di serie C che si terrà sabato 18 settembre presso il PalaSangiorgio (ore 17). Incontro a porte chiuse.

“La preparazione sta andando bene – spiega Perini – tra miniritiro alla Bellotta e e sedute atletiche abbiamo lavorato molto. Sabato con il primo test vedremo sul campo i miglioramenti sino ad ora fatti. Speriamo che vada bene così se le amichevoli vanno bene possono spronare la squadra a fare”. “Il bilancio di queste prime settimane direi che è ottimo, stiamo lavorando sia sul fisico e sia sulla tecnica, si iniziano a vedere delle belle cose. Abbiamo tutte una grande voglia di lavorare, il gruppo c’è e si sta formando giorno dopo giorno” conclude.