Pallavolo Sangiorgio in campo nel week end per il Torneo Taverna

Prosegue il percorso precampionato della Pallavolo Sangiorgio, in vista del debutto nel campionato nazionale di serie B2 (girone G), fissato per sabato 16 ottobre contro la Volley Academy Modena.

Nel prossimo week end la squadra di coach Matteo Capra ed Emanuele Piccoli prenderà parte alla trentanovesima edizione del Torneo Taverna-Arci Crema Nuova (tredicesimo memorial Roberto Polloni) che si terrà al PalaCoim di Offanengo. In semifinale la Pallavolo Sangiorgio incrocerà il destino dell’Enercom Fimi Crema, formazione neopromossa in B1. Appuntamento alle 17 per Diana Marc e compagne. La Pallavolo Sangiorgio parteciperà per la prima volta nella sua storia alla kermesse pallavolistica, in memoria del noto sindacalista Francesco Taverna e presidente dell’Ospedale Maggiore di Crema, che dal 1980 apre la stagione agonistica.

Prima volta per la Sangiorgio e quarta, invece, per Diana Marc, infatti la schiacciatrice italoromena ha preso parte nelle ediizoni 2007 con la Rebecchi Piacenza e nel biennio 2009-2010 con il Crema Volley (successo nel 2010). Anche Micaela Perini ed Elisa Viaroli hanno preso parte al torneo nel passato recente con le maglie di Cappu Volley, Dinamo Zaist e Soresina. Un ritorno al Taverna per Alisa Hodzic che nel 2017 ha preso parte alla manifestazione quando ha giocato con la maglia del Volley Offanengo (secondi posto nel quadrangolare di B1). “Siamo onorati di partecipare ad una manifestazione così importante – spiega Francesco Jacini, addetto stampa della Pallavolo Sangiorgio e vice presidente del comitato organizzatore – che in passato ha visto scendere sui campi cremaschi tanti campioni del passato e del presente. Appena si è prospettata la possibilità di prendervi parte l’ho proposto allo staff tecnico che ha accettato volentieri”.

Dal punto di vista tecnico l’appuntamento vedrà lo stato di forma e di amalgama della squadra. “Il parterre del torneo è molto forte. Il Volley 2.0 è una squadra che gioca insieme da anni e, nonostante abbia preso alcuni elementi importanti come Cornelli e Diagne, si è arricchita con giocatrici giovani come Marengo e Iannacone che provengono da un giovanile importante come quello di Chieri” conclude. L’unico precedente tra la formazione di coach Matteo Capra e le biancorossoblù cremasche risale al campionato 2019/2020 in B2 (girone C), esattamente 26 gennaio 2020 (poco prima che dilagasse la pandemia da covid-19), ultima gara del girone d’andata. Al palazzetto dello sport di Sangiorgio Piacentino il Volley 2.0 si impose per 3-2. La Chromavis Abo Offanengo, padrona di casa iscritta al campionato di B1, ed il Cr Transport Ripalta Cremasca, squadra neopromossa in B2 dove gioca l’ex Alessia Arfini, completano il roster della manifestazione pallavolistica.

Programma

Sabato 25 settembre. PalaCoim, Offanengo, ore 17, Volley 2.0 Crema- Pallavolo Sangiorgio.

Sabato 25 settembre. PalaCoim, Offanengo, re 20.30, Chromavis Abo Offanengo-New Volley Ripalta

Domenica 26 settembre, PalaCoim, Offanengo, ore 15, finale 3^posto, a seguire le premiazioni.

Domenica 26 settembre, PalaCoim, Offanengo, ore 18 finale 1^posto, a seguire le premiazioni.

Serie B1-B2

2020: non disputato. 2019: Chromavis Abo Offanengo (serie B1) Busa Foodlab Gossolengo (serie B2, Polloni). 2018: Chromavis Abo Offanengo (B1), Pavidea Fiorenzuola (B2). 2017: Volley Ospitaletto (B1). 2016: Abo Offanengo (B2). 2015: Abo Offanengo (B2, Polloni). 2014: Alkim Crema (B2, Polloni); 2013: Pro Patria Milano (B2).

Albo d’oro – Polloni

2020: non disputato. 2019: Busa Foodlab Gossolengo (serie B2). 2018: Cr Transport Ripalta Cremasca (serie C). 2017: Volley 2.0 Crema (serie C). 2016: Zoo Green Capergnanica (serie C). 2015: Abo Offanengo (serie B2). 2014: Golden Volley (serie B2). 2013: Golden Volley (serie C). 2012: Golden Volley (serie C). 2011: Pallavolo Vailate (serie D). 2010: Pallavolo Vailate (serie D). 2009 gennaio (1^edizione) e 2009 dicembre (2^edizione): premiate tutte le squadre.