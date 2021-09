Pallavolo Sangiorgio Nure Volley, al via la stagione dell’Under 16

Al via la stagione dell’Under 16 della Pallavolo Sangiorgio Nure Volley.

Nei giorni scorsi, presso la cornice della Belotta a Valconasso di Pontenure, il roster allenato dal confermato coach Arturo Califano ha iniziato gli allenamenti in vista della partecipazione al campionato territoriale della Fipav Piacenza. La composizione della rosa è rimasta pressoché identica a quella della scorsa stagione, quando nel campionato Under 15 ha sfiorato la qualificazione alla fase finale per il titolo. Unico volto nuovo del Pallavolo Sangiorgio Nure Volley l’alzatrice Simona Calegari, classe 2006, proveniente dal New Volley.

Pallavolo San Giorgio Nure volley – Alzatrici: Camilla Dallarda (2007); Simona Calegari (2006). Opposte: Viola Fontanella (2006); Alice Ricetti (2006). Schiacciatrici: Cecilia Dabergami (2006); Anna Fontana (2006); Arianna Agosti (2007); Francesca Sala (2006). Centrali: Matilde Perri (2006); Adela Duranovic (2007). Libero: Martina Ziliani (2006). Allenatore: Arturo Califano.