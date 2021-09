Al via la stagione della Volley Academy Piacenza. Il nuovo tecnico Mineo “Faremo bene”

Scalda i motori la Volley Academy di Piacenza in vista della nuova stagione con una nuova guida: sarà Patrick Mineo il nuovo allenatore delle squadre che affronteranno i campionati di B2, C, Under 18 e Under 16.

Coach Mineo, nato a Roma nel 1986, dopo una carriera da centrale in Serie B e C, inizia ad allenare nel Marino Pallavolo. Dopo una stagione passa al Volleyro’ Casal de Pazzi dove contribuisce alla vittoria dello scudetto Under 16, Under 17 e Under 18. Nell’ultima stagione raggiunge i playoff di Serie C con l’Under 15 di Volleyro’ (conquistando la medaglia di bronzo alle finali nazionali) e vince lo scudetto Under 17: “Trovo una società ambiziosissima – le sue parole – che vuole migliorare sempre di più. Sono felice di essere arrivato alla Volley Academy Piacenza e sono convinto che faremo bene”.

“Questo sarà un anno pieno di novità – sottolinea il presidente Corrado Marchetti – in cui affronteremo i campionati Under 16, Under 18, Serie C e Serie B. L’arrivo di Patrick Mineo rappresenta un grande passo in avanti per noi; stiamo parlando di un allenatore che ha vinto tantissimo e che arriva da Volleyro’, ovvero la società più importante d’Italia a livello giovanile femminile. In questi due anni abbiamo fatto davvero tanto e grazie alle collaborazioni con Uyba, Pallavolo Alsenese e altre società faremo ancora meglio. Un grazie va anche all’amministrazione comunale che ci sostiene e ci aiuta sempre. Obiettivi? Puntiamo alla salvezza in B e in C, mentre con Under 16 e Under 18 vogliamo le finali nazionali”.

Presenti alla conferenza di presentazione della nuova stagione anche Stefano Cavalli, assessore allo sport Comune di Piacenza e Stiliano Faroldi,presidente Pallavolo Alsenese: “Il presidente Corrado Marchetti – le parole di Cavalli ha creato qualcosa di veramente importante e sta ottenendo risultati da applausi. L’amministrazione comunale cerca sempre di aiutare la società sportive del territorio. Faccio un grande in bocca al lupo alla Volley Academy Piacenza”. “Siamo felici – ha aggiunto Faroldi – di questa collaborazione con la Volley Academy Piacenza; si tratta di una grande occasione di crescita per tutti”.