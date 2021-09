Partecipazione e democrazia nel sindacato, delegazione piacentina Cgil a Milano

Una folta delegazione di delegate e delegati dai luoghi di lavoro è partita da Piacenza in direzione Milano dove 3mila rappresentanti diretti dei luoghi di lavoro si ritrovano per dare vita al percorso che porterà alla Conferenza di organizzazione. Partecipazione e democrazia, questi i temi centrali. La Confederazione lancia anche una grande campagna nazionale a favore dei vaccini.

“Un percorso di rilancio delle idee e dei principi che stanno alla base del sindacalismo: inclusione, partecipazione, rappresentanza – spiega Gianluca Zilocchi, segretario generale Cgil Piacenza – Le proposte e le iniziative della Cgil si dovranno misurare con problemi molto complessi in una situazione sociale ed economica messa a dura prova dalla pandemia e dalle rapidissime trasformazioni del mondo del lavoro. Sia a livello locale che nazionale, il ruolo del sindacato e in generale il lavoro deve essere al centro del Pnrr, e la Cgil si sta attrezzando per svolgere il suo compito al meglio”. (nota stampa)

In foto, alcuni momenti dell’assemblea e il Segretario Zilocchi con il segretario regionale Cgil ER Massimo Bussandri.