Per la Canottieri Ongina buon test a Dorno contro Garlasco

Un buon test per chiudere la settimana e proseguire nella marcia pre-campionato.

Sabato a Dorno (Pavia) la Canottieri Ongina – formazione piacentina militante in serie B maschile – ha sostenuto un allenamento congiunto con il Volley 2001 Garlasco, squadra che affronterà il campionato di A3 dopo la promozione conquistata nella scorsa stagione proprio a scapito dei gialloneri, sconfitti in finale play off. Quattro a zero il risultato per i padroni di casa, con la formazione di Gabriele Bruni che comunque ha duellato fino alla fine, cedendo con un doppio 25-20 e due volte ai vantaggi, tra cui la “maratona” del secondo set, terminato 34-32. Ancora ai box lo schiacciatore Sandro Caci.

“Nei primi due set – commenta Bruni – mi è piaciuto molto l’approccio. Nel primo parziale siamo stati attaccati a una squadra che farà un campionato diverso, il secondo è stato molto lottato come dice il punteggio. Non mi è piaciuto, invece, il terzo parziale, dove a fronte di qualche cambio siamo calati di testa, spegnendo la luce: questo non deve capitare, perché durante l’anno i cambi saranno fondamentali. Nel quarto set, poi, ho rivisto un buon atteggiamento. Nel complesso, dobbiamo imparare a convivere con qualche imperfezione, ma soprattutto convincerci che la palla successiva è sempre quella più importante. E’ stato un buon test che ha chiuso la quarta settimana di lavoro, fisicamente siamo molto carichi, ma ho visto buone risposte”. Quindi aggiunge. “Dal punto di vista tecnico, è andata molto bene la fase di difesa, contando che attaccavano giocatori di categoria superiore: questo mi fa ben sperare”.

La quinta settimana di lavoro della Canottieri Ongina vedrà due test in arrivo, entrambi esterni: mercoledì alle 20 a Mezzano Inferiore (Parma) contro Viadana e sabato alle 17 a Scanzorosciate (Bergamo).

VOLLEY 2001 GARLASCO-CANOTTIERI ONGINA 4-0

(25-20, 34-32, 25-20, 26-24)

VOLLEY 2001 GARLASCO: Coali 7, Peltrone, Puliti 15, Porcello 9, Magalini 15, Crusca 9, Taramelli (L), Resegotti (L), Miglietta 6, Moro 1, Testagrossa 8, Mellano 5, Giampietri 2, Regattieri 2. All.: Maranesi

CANOTTIERI ONGINA: Piazzi 6, Fall 16, Ramberti, Bacca 10, De Biasi B. 14, Miranda 13, Cereda (L), Paratici 3, Zorzella 3, Ousse 2, De Biasi M.. N.e.: Caci. All.: Bruni