Percorsi di cinema e critica cinematografica in ricordo di Giulio “Cat” Cattivelli

Il Premio Cat è nato nel 2017 come omaggio al giornalista e critico di cinema piacentino Giulio Cattivelli nel ventennale della sua scomparsa grazie al progetto di Piero Verani.

Dopo il successo delle prime quattro edizioni, e grazie alla collaborazione con Fondazione di Piacenza e Vigevano e Libertà, l’associazione Cinemaniaci conferma il progetto e lancia il Premio Cat 2021 sempre con la formula del “doppio binario”: un concorso nazionale di critica cinematografica e un ciclo di incontri sul cinema a Piacenza, in particolare workshop ospitati dal Liceo “Gioia” e disponibili online per chiunque, a cura di esperti del settore. La duplice iniziativa del seminario e concorso di critica cinematografica costituisce un’occasione preziosa per promuovere l’educazione all’audiovisivo e l’elaborazione scritta nella forma breve che caratterizza la comunicazione contemporanea.

PREMIO CAT 2021 – Il contest nazionale di critica cinematografica è rivolto ai giovani tra i 16 e i 26 anni di età (che alla data del giorno 11.11.2021 abbiano compiuto 16 anni e non abbiano compiuto 26 anni) e prevede premi in denaro e pubblicazioni. Il concorso è attivo fino all’11 novembre 2021. L’iscrizione è gratuita. Le categorie di concorso sono quattro: recensione-tweet da 280 caratteri (massimo), recensione standard di minimo 1.000 e massimo 1.400, la recensione di minimo 2.000 e massimo 4.000 e saggio breve di minimo 5.000 e massimo 7.000 (tutte con spazi inclusi). Le prime due sezioni riguardano film distribuiti tra il 1 gennaio e l’11 novembre; la sezione del saggio breve è sulla serialità (nel bando è presente un elenco di dieci serie tra cui scegliere l’oggetto di cui occuparsi); la sezione della recensione lunga è tematica: se lo scorso anno si è deciso di dedicarla al cinema green, cioè a sfondo ambientale, quest’anno si vuole ricordare l’anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle con una selezione di dieci titoli intorno all’11 settembre che i giovani partecipanti potranno scegliere di recensire. Per maggiori dettagli consultare il bando con il regolamento.

La giuria è composta da figure esperte di critica cinematografica e rappresentanti del mondo dell’arte e della cultura in generale. Nelle prossime settimane verrà annunciata in una conferenza stampa. Le premiazioni sono programmate entro la fine di febbraio 2022 a Piacenza. Per partecipare al Premio Cat 2021 occorre consultare il regolamento e compilare il form di iscrizione e quello con le recensioni su www.cinemaniaci.org.

INCONTRI SUL CINEMA. WORKSHOP CON GLI ESPERTI – Il progetto prevede anche incontri e approfondimenti sul cinema di cui verrà comunicato il programma. Intanto è possibile recuperare i workshop archiviati di volta in volta e resi visibili liberamente sul canale YouTube dei Cinemaniaci: https://www.youtube.com/c/cinemaniaci