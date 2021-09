Piace in Coppa Italia contro il Mantova “Motivazioni alte, vogliamo fare bene”

Torna in campo il Piacenza, che mercoledì sera (fischio d’inizio ore 20.30) affronta il Mantova per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C.

Si gioca al “Pavesi” di Fiorenzuola, a causa dei lavori di manutenzione straordinaria al terreno di gioco dello stadio Garilli, in gara unica con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Per la squadra di Scazzola è il terzo impegno ufficiale della stagione – dopo la vittoria sulla Reggiana nel primo turno di Coppa e il pareggio a reti bianche con il Trento all’esordio in campionato – che segna l’inizio di un tour de force con sette gare nel giro di venti giorni. Il tecnico biancorosso, tra infortuni e convocazioni in nazionale, dovrà fare a meno di diverse pedine: Angileri, Cesarini, Simonetti sono sulla via del recupero ma non saranno della gara, a loro si aggiungono le assenze di Armini, Bobb e Dubickas. L’attaccante lituano in particolare dovrebbe scendere in campo dal primo minuto con sua nazionale nella sfida contro l’Italia valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Turnover obbligato quindi per Scazzola, che però non cerca scuse: “Dovremo fare i conti con le assenze sia per infortunio che per le convocazioni nelle nazionali, per le quali siamo orgogliosi, non cerchiamo però giustificazioni – le sue parole alla vigilia -. Le motivazioni per il match di domani sono alte, vogliamo onorare l’impegno e fare un’ottima prestazione. Affrontiamo un’ottima squadra, costruita per far bene con un mix tra giovani e giocatori che conoscono e militano da tempo in categoria”.

