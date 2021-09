Piacenza Baseball, week intenso per le squadre giovanili

Tra sabato e domenica il baseball giovanile biancorosso vedrà suoi rappresentanti impegnati su diversi fronti.

Sabato al Montesissa l’Under 12 affronta il Collecchio (ore 16,30) per il turno di Coppa Emilia. I ragazzi di Bertonazzi sono nel girone B che comprende anche Crocetta Parma B. Nella stessa giornata, a Rovigo, gli Under 15 Riccardo Lovattini ed Andrea Pancini sono in prestito al Brescia nel concentramento che riserva un posto per la Final Four Nazionale. Si comincia con Rovigo-Fortitudo Bologna, a seguire Brescia-Chianti. Le vincenti si giocheranno il posto per le Finali Scudetto. Domenica in campo gli Under 18. A Parma, in prestito all’Oltretorrente, Matteo Berretta e Simone Sanna se la vedranno con il Milano ed in caso di vittoria contro la vincente di New Black Panthers di Ronchi dei Legionari- Crazy Sambonifacese. Anche qui la prima classificata andrà a giocarsi il Tricolore di categoria così come al concentramento di Novara dove Simone Carnevale, in prestito all’Ares Milano, affronterà la Cairese ed eventualmente la vincente di Porta Mortara-Junior Rimini.

Un finale di stagione con tanti traguardi all’orizzonte, frutto del gran lavoro svolto dagli staff biancorossi e dalle utili partnership allacciate in franchigia con altre società.