Piacenza diventa “Un mare di sapori”, due giorni dedicati ai sapori dell’Emilia Romagna. Dopo l’edizione “light” dello scorso anno, l’evento gastronomico torna alla sua durata standard, ossia due giorni. Appuntamento quindi il 17 e il 18 settembre, sotto i portici di palazzo Gotico, per riscoprire i sapori della nostra tradizione, come salumi e vini, ed approfondire la conoscenza con i ‘cugini’ dell’Emilia Romagna.

La manifestazione è stata presentata a palazzo Mercanti dall’assessore al Commercio del Comune di Piacenza Stefano Cavalli, insieme al presidente del Consorzio Salumi Tipici Piacentini Roberto Belli, al presidente del Consorzio Tutela Vini Doc Piacentini Marco Profumo, al proprietario e fondatore della Pasticceria Falicetto Aldo Scaglia, a Giovanna Righi di Consorzio Piacenza Alimentare e a Teresa Andena dirigente scolastico dell’Istituto Raineri Marcora e il cantautore Daniele Ronda. Show cooking, laboratori interattivi e degustazioni arricchiranno la manifestazione, che vede la regia del Consorzio dei Salumi Dop di Piacenza. Da ricordare l’Aperidop in programma nella serata del 17 settembre, dedicato alle eccellenze piacentine e impreziosito dal dolce ‘Amicizia’, preparato per l’occasione dal maître chocolatier Aldo Scaglia (a base di cioccolato, ciliegia di Villanova e frutta secca), così come l’evento “Tramonto DiVino”, con la cena dedicata ai sapori della regione, con i migliori vini della Regione, presentati dai sommelieri Ais Emilia e Romagna.

Per partecipare agli eventi – a pagamento – è necessario prenotarsi: per l’Aperidop è necessario inviare una mail a info@salumidoppiacentini, per la cena del 18 la prenotazione avviene tramite il portale www.shop.emiliaromagnavini.it. L’evento si terrà nel rispetto delle normative anticovid.

IL PROGRAMMA