Piacenza Expo riparte con la 23esima edizione di Geofluid alla presenza del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e del Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri.

La manifestazione fieristica internazionale più importante per il settore del drilling & foundations ritrova nuovi stimoli con la riapertura dell’attività fieristica. Oltre 250 aziende espongono le soluzioni applicative dove tecnologia e ricerca producono valide esperienze nei lavori del sottosuolo. Le registrazioni dei visitatori professionali che si sono accreditati sul sito della manifestazione parlano operatori provenienti da 31 paesi esteri nonostante le restrizioni sulla mobilità provenienti da diverse zone extraeuropee. I settori maggiormente rappresentati tra i visitatori sono: imprese di perforazione, di fondazioni speciali e consolidamenti, società di ingegneria, geofisica, geologia e idrogeologia. Importante l’incremento segnato per le Imprese bonifica ambientale e difesa del suolo. L’edizione 2021 si appresta quindi ad essere momento importante per pianificare i futuri lavori nel settore delle perforazioni, delle fondazioni e dei lavori nel sottosuolo.

“Questa è la quarta fiera di livello internazionale che inauguro – ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini -, il nostro territorio ha numeri molto importanti, per quanto riguarda l’export abbiamo dati più alti del 2019, l’anno record, e migliori rispetto alla Lombardia e Veneto per quanto riguarda la quota pro capite”. “C’è voglia di tornare in fiera, di rivedersi e potersi incontrare – ha aggiunto Giuseppe Cavalli, amministratore unico di Piacenza Expo – tra operatori. E’ un sistema che sostiene anche l’indotto e ne abbiamo già visto gli effetti nei nostri hotel. Piacenza Expo è la portaerei economica del territorio e crescerà ancora di più con il nuovo socio che presenteremo il primo ottobre”.