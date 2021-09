Piacenza Expo riparte da Geofluid, attesi 250 espositori del settore perforazioni

Piacenza Expo si appresta ad ospitare l’edizione 2021 di Geofluid, manifestazione fieristica internazionale dedicata al drilling & foundation. Dal 15 al 18 settembre si terrà infatti la 23esima edizione della fiera, con 250 espositori espressione dei settori delle perforazioni, fondazioni e del sottosuolo. I dettagli della manifestazione sono stati presentati in Comune dal sindaco Patrizia Barbieri, l’amministratore unico di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli e la responsabile dell’organizzazione di Geofluid Alessandra Bottani, di Piacenza Expo.

“Sono molto contenta che sia stato possibile organizzare questo evento, grazie al grande lavoro svolto – sottolinea Barbieri – in un momento ancora non facile. È importante vedere questa ripresa del settore fieristico con eventi, come Geofluid, incentrati su innovazione tecnologica”. “Tra gli espositori avremo presenti non solo aziende internazionali, ma anche realtà locali che hanno preferito, in passato, partecipare ad altre fiere – sottolinea Cavalli -, aspetto che ritengo molto importante. Ho sempre detto che Expo è la portaerei economica del nostro territorio: nelle prossime settimane proseguirà il nostro calendario, con manifestazioni consolidate come Seminat Apimell, le Giornate del Sollevamento (Gis), il mercato dei vini: a Piacenza Expo arriveranno 700 espositori. Sono numeri che fanno rabbrividire, visto il periodo”.

Alessandra Bottani è entrata nel merito di Geofluid (ingresso con greenpass): “Saranno fisicamente presenti in fiera 250 espositori, che si ampliano fino a 320 con altre modalità di partecipazione – ha spiegato -. I paesi esteri presenti sono 18, facendo il confronto con l’edizione passata, quando i partecipanti erano stati 19, manca la Cina che ci ha fatto sapere che non sarebbe riuscita ad essere presente. Quindi quella che andiamo ad inaugurare è una fiera importante, che potrà contare anche su un’area espositiva esterna più ampia rispetto al passato”.

GEOFLUID: LA DIREZIONE GIUSTA DEL MERCATO A PIACENZA EXPO DAL 15 AL 18 SETTEMBRE 2021 – La nota stampa

Piacenza Expo si appresta a vivere l’edizione 2021 di Geofluid, che si svolgerà dal 15 al 18 settem bre nel centro fieristico di Piacenza, come un momento molto importante per il settore che rappresenta. La manifestazione fieristica internazionale più importante per il settore del drilling&foundations trova nuovi stimoli dalla crescente proliferazione dei temi di attualità per i visitatori professionali. Geotermia, cantieri 4.0 del sottosuolo, nuove tecnologie trenchless, dewatering e acque sotterranee, transizione energetica, riduzioni delle emissioni in atmosfera e geoingegneria, nuovi materiali per il trasporto dei fluidi e nuovi macchinari e beni strumentali sono i temi che sosterranno la parte espositiva di Geofluid 2021.

L’edizione 2021, che si svolgerà in presenza, rappresenterà ancora di più un momento strategico per capire in che modo l’economia continentale, le commesse internazionali e i grandi lavori sulle infrastrut ture pubbliche potranno generare indotto per il prodotto interno lordo.

La prossima edizione si appresta quindi ad essere momento importante per pianificare i futuri lavori nei settori delle perforazioni, delle fondazioni e del sottosuolo. Nel budget 2021-2027 dell’Unione Europea, gran parte delle risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (ERDF) verranno indirizzate per oltre 70 miliardi sulle energie rinnovabili, decarbonizzazione ed efficientamento energetico.

Risulta del tutto evidente come gli scenari futuri saranno tendenzialmente legati alle risorse economi che in gioco per assicurare cantieri sia su grandi opere che su interventi puntuali e per incidere mag giormente sui temi della tutela ambientale, del dissesto idrogeologico e delle fonti alternative.

Geofluid 2021 si presenterà con una suggestiva area espositiva formata dagli oltre 250 espositori diret ti per una edizione che vedrà coinvolto, grazie alla stagione favorevole, tutto il territorio al fine di offrire un’esperienza fieristica completa alle aziende partecipanti e ai visitatori professionali.

ANIPA – Associazione Nazionale Idrogeologia e Pozzi d’Acqua, ANIMA – Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia e Affine, CNG – Consiglio Nazionale dei Geologi, OGER- Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna, Sigea – Società Italiana di Geologia Ambientale, IATT – Italian Associa tion for Trenchless Technology, UGI – Unione Geotermica Italiana, ANIGHP – Associazione Nazionale Impianti Geotermia HP, ANIM – Associazione Nazionale Ingegneri Minerari, ARPAE – Agenzia Prevenzio ne Ambiente Energia Emilia Romagna e A.L.I.G – Associazione dei Laboratori di Ingegneria Geotecnica hanno formato il tavolo tecnico, proposto da Piacenza Expo, che ha ideato il programma convegni di Geofluid 2021, da sempre momento di aggiornamento professionale e di confronto. Un’edizione fortemen te europea questa di Geofluid, a cui sono attesi oltre 9.000 operatori professionali. Il tutto, nel pieno rispet to delle normative vigenti in tema di sicurezza e tutela della salute. Accesso con Green Pass. In fiera sarà presente e operativo un ambulatorio mobile per l’effettuazione di tamponi rapidi.