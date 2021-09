Piazza Cittadella, una “tuta mimetica” per l’ex stazione delle corriere

Una sorta di “tuta mimetica” per l’ex stazione delle corriere di piazza Cittadella. L’impacchettamento con maxi poster dell’Esercito e la rete mimetica utilizzata per le esercitazioni di fatto copre il rudere della vecchia stazione e lo nasconde almeno in parte alla vista.

Il dispositivo scenografico è stato allestito in occasione della presenza del Generale Francesco Paolo Figliuolo a Piacenza: in serata è prevista infatti la sua presenza nel cortile di Palazzo Farnese, proprio di fronte alla stazione. Una scelta probabilmente dettata dalla volontà di fare un po’ di maquillage in uno spazio del centro storico da troppo tempo abbandonato a se stesso.