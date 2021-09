Pieno di medaglie e tre titoli per lo Special Dream Team agli italiani di atletica Csi

Lo Special Dream Team torna a Piacenza tre titoli nazionali e varie medaglie dai campionati italiani di atletica leggera CSI di Grosseto.

I Coach Simona Ratti e Francesca Foppiani coadiuvati da Mattia Fontana e Maurizio Marangon hanno compiuto veramente un’impresa con questa squadra nata da pochi mesi. Nei 400 metri maschili primo posto di Simone Bonacina con 1’18″89; sulla stessa distanza il Dream ha bissato anche nella categoria femminile: primo posto per Bianca Montanari con 1’24″71 e secondo piazzamento per Rebecca Maestroni con 1’40″24, che conquista anche il terzo gradino del podio nel salto in lungo con 2,05 m. Nel lancio del vortex a sorpresa Nicholas Marangon si aggiudica il titolo nazionale con 18,86 metri; anche il vortex femminile regala una medaglia di bronzo a Sara Botteri con 16,22 metri. Nei 60 metri medaglia d’argento per Tommaso Gazzola con il tempo di 10″15; l’atleta ha conquistato anche il secondo gradino del podio nel salto in lungo con la misura di 3,30 m. Isabella Bolognese conquista l’argento nei 60 metri piani con 12″03. Buona la prova di Leonardo Rossi che non è riuscito nel salto in lungo e nei 60 metri ad arrivare sul podio ma ha ottenuto un buon quarto posto.

Questi risultati hanno incoraggiato ancora di più ragazzi e allenatrici, che non vedono l’ora di riprendere gli allenamenti al campo Dordoni.