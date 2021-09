Piscine comunali, ecco gli orari invernali per il nuoto libero

Sono entrati in vigore dal 6 settembre gli orari invernali delle piscine comunali. L’impianto Polisportivo “Franzanti” di Largo Anguissola è accessibile il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 21.30, il martedì e il giovedì dalle 06.30 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 20.30, il venerdì dalle 9 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 20.30, il sabato dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 18. La piscina del centro sportivo Farnesiana di via Di Vittorio è accessibile dal lunedì al sabato dalle 12 alle 16, con possibilità di ingresso anche il martedì e il giovedì dalle 19.30 alle 21.00 e la domenica dalle 9 alle 13. Al centro natatorio Raffalda di via Casella è invece possibile accedere dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14 (domenica chiuso).

Per il primo ingresso nelle tre strutture è indispensabile, prima di presentarsi alle biglietterie, effettuare la registrazione utilizzando l’app gratuita Activa Piacenza oppure attraverso il sito della società www.activapiacenza.it. Il pagamento del biglietto si può effettuare con l’app Activa Piacenza o all’ingresso delle tre piscine. E’ consigliata la prenotazione, che si può effettuare solo dopo aver caricato sul proprio account un titolo di accesso valido (ingresso singolo o abbonamento); con lo stesso abbonamento, nella stagione invernale si può accedere indistintamente a tutte e tre le piscine. Se si hanno più di 12 anni, per poter accedere agli impianti è obbligatorio esibire il proprio green pass.