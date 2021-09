Podenzano, niente mensa per i ragazzi delle medie senza green pass. La minoranza “Servizio sia assicurato a tutti”

A Podenzano gli studenti sopra i 12 anni potranno accedere al servizio di mensa scolastica solo se in possesso di Green Pass. E’ quanto stabilito dall’amministrazione comunale, con i consiglieri di minoranza che vanno all’attacco e chiedono che “il pasto sia garantito a tutti”.

Il servizio mensa partirà lunedì prossimo 20 settembre, quando andrà a completamento l’orario scolastico: per i ragazzi delle medie le lezioni si svolgeranno dalle 8 alle 14, senza prolugamento pomeridiano, come invece accade per elementari e materna.

“Gli studenti della scuola secondaria Parini iscritti al servizio di ristorazione scolastica, che abbiano già compiuto i 12 anni, potranno accedere ai locali mensa, e quindi usufruire del servizio, solo se muniti di Green Pass” si legge nell’avviso pubblicato sul sito del Comune che ha provocato la reazione dei Consiglieri del gruppo ‘Uniti per Podenzano’: “Abbiamo appreso con stupore che a partire da lunedì il servizio mensa scolastico di Podenzano non sarà erogato ai bambini con più di dodici anni sprovvisti di Green Pass. Si tratta – affermano – di una linea di condotta differente da quella adottata da tutti gli altri Comuni e che pare non trovare riscontro in alcuna direttiva nazionale o regionale”.

I Consiglieri di “Uniti per Podenzano” chiedono al Sindaco Alessandro Piva e all’Assessore Arianna Groppi “che il pasto sia garantito a tutti. Se non sarà possibile usare la mensa, che siano usate le aule come, per altro, già avviene per i bambini delle elementari”.