Postina in scooter urtata finisce contro un’auto in via Cella

Incidentre in via Pietro Cella a Piacenza, poco dopo le 13 del 3 settembre: uno scooter delle poste condotto da una donna si è scontrato con una Volkswagen Golf parcheggiata a lato strada

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e il personale medico e infermieristico del 118. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter e una Citroën Picasso si sono urtati: la donna in sella al motorino ha quindi perso l’equilibrio finendo contro la fiancata della Golf che era in sosta. Per ricostruire la dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale. In ausilio anche una pattuglia dei carabinieri.