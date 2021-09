Prc a congresso, il 4 settembre rinnovo dei vertici locali

Sabato 4 settembre alle ore 14 presso la sede del Partito della Rifondazione Comunista di Piacenza, in via Tortona 19, cominceranno i lavori per il XI Congresso Nazionale del Prc.

Nella giornata di sabato si terrà il congresso del Circolo “Rosa Luxemburg” in cui saranno votate le tesi congressuali e sarà votata la nuova segreteria cittadina.