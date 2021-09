Prefabbricati Valtidone cede nell’allenamento congiunto contro il Piace Volley (1-3)

Prosegue il cammino precampionato della formazione di coach Danilo Dal Monte in attesa che prenda il via il campionato di serie D. La formazione, targata Prefabbricati Valtidone, ha disputato un allenamento congiunto con il Piace Volley, squadra di pari categoria e prossima avversaria in campionato.

“A tratti siamo stati ordinari e abbiamo anche prolungato gli scambi. Però l’esperienza del Piace Volley a prevalso sulla nostra giovane età” commenta coach Dal Monte

Prefabbricati Valtidone-Piace Volley 1-3 (19-25, 18-25, 22-25, 25-22)