Prende forma il murales per omaggiare Dante in via Risorgimento

Prende forma in viale Risorgimento il murales dedicato al “Sommo Poeta”. Avis Provinciale Piacenza, in collaborazione con l’Associazione Culturale Diciottotrenta hanno infatti promosso l’iniziativa di street art “Dante sui muri”.

Sei giorni per completare un murale lungo più di ottanta metri – situato sulla parete dell’ex area Camuzzi di Viale Risorgimento – per ricordare il settecentesimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri. Un format che racchiude arte, cultura e sociale grazie al contributo di Avis, realtà storicamente presente sul territorio, un duo di artisti piacentini, Fabio Guarino e Antonio Catalani, e due associazioni nell’ambito del sociale quali “Assofa Piacenza” e “La Matita Parlante”.

I lavori termineranno con una piccola premiazione al merito, di Avis e Diciottotrenta, per una personalità che si è distinta nell’ultimo periodo nell’ambito del sociale: Diego Guerriero e la sua associazione “Il Tandem volante”, porta bandiera di Avis negli spostamenti in bicicletta a sostegno della disabilità. Il muro, grazie alla collaborazione con la ditta di costruzioni Fontanella sarà visibile per un periodo di tempo di alcuni mesi, prima di essere rimosso.

Un primo approccio alla volontà delle associazioni coinvolte e soprattutto di Avis di richiamare sempre più l’attenzione su progetti che riguardino il sociale da un punto di vista leggero, giovanile e artistico che riguarda artisti ed associazioni under 35. Allo stesso modo il gruppo giovani di Avis si impegna a sensibilizzare i giovani rispetto ai valori di Avis.

All’iniziativa, infatti, collabora Avis Provinciale Piacenza come sponsor principale della manifestazione. “Abbiamo da subito aderito al progetto perché permette ad Avis di fare rete con altre realtà sociali – spiega Mina Sibra di Avis Provinciale Piacenza – e sensibilizzare alla cultura e alla solidarietà le giovani generazioni”.

Durante i lavori sarà possibile, senza alcun costo per il pubblico, seguire passo dopo passo la definizione del progetto, tutti gli aggiornamenti e le informazioni saranno disponibili sui canali social delle associazioni coinvolte e sul sito ufficiale www.diciottotrenta.it.