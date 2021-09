Primo test con il sorriso per la Conad Alsenese: 4-0 al Centro Volley Reggiano

Inizia con il sorriso la serie di test pre-campionato della Conad Alsenese, formazione piacentina che militerà nel campionato di serie B1 femminile (girone D).

Martedì sera al palazzetto di Alseno le gialloblù allenate da Enrico Mazzola hanno sostenuto un allenamento congiunto con le pari categoria (e prossime avversarie nel raggruppamento) del Centro Volley Reggiano, dove milita l’ex Cristina Losi (palleggiatrice). La seduta informale ha visto il rotondo successo delle padrone di casa, che si sono aggiudicate tutti e i quattro set disputati; il tecnico lodigiano ha ruotato tutte le effettive a disposizione, mentre l’unica assente nell’occasione era la centrale Eleonora Fava.

“Rispetto al lavoro svolto fin qui – tira le somme Mazzola – ho visto qualità in attacco, anche se dobbiamo cercare di spingere di più perché a volte fatichiamo a metter giù la palla. Un altro obiettivo è stabilizzare la ricezione, si sono visti alcuni buoni spunti in battuta, mentre non abbiamo ancora lavorato sul muro-difesa. Nel nostro percorso di crescita punteremo sicuramente a consolidare la fase di cambiopalla”. Venerdì a Reggio Emilia è in programma il secondo test informale a parti invertite tra le due formazioni.