Primo test per la Conad Alsenese, coach Mazzola “Gruppo con voglia di lavorare”

E’ tempo di primi bilanci in casa Conad Alsenese, formazione piacentina che militerà nel campionato di serie B1 femminile (girone D). A guidare quest’anno la squadra gialloblù è il tecnico Enrico Mazzola, allenatore lodigiano di grande esperienza e reduce dal lungo ciclo alla guida di Brescia nella massima serie.

“Questa prima parte della preparazione – afferma Mazzola – ha evidenziato un gruppo che ci mette impegno e ha voglia di lavorare. Abbiamo proseguito al ritmo di sedute quotidiane tecniche, aggiungendone anche tre settimanali di pesi. I primi test in arrivo serviranno per conoscerci e capire le nostre caratteristiche di gioco”. Cos’è già emerso giorno dopo giorno? “Tra i vari spunti, ho visto qualità in attacco, una buona battuta e una ricezione ancora un po’ da stabilizzare, ma le varie risposte arriveranno in modo più preciso dagli allenamenti congiunti, che forniranno elementi più limpidi sul lavoro da svolgere prossimamente”.

Nei giorni scorsi, coach Mazzola – accompagnato dal presidente della Pallavolo Alsenese Stiliano Faroldi – ha fatto visita all’azienda Ferri, sponsor del sodalizio piacentino. Situata a Rimale di Fidenza, è stata fondata nel 1964 dai fratelli Renzo e Gino Ferri iniziando la produzione di collanti in polvere e in pasta per l’edilizia destinati principalmente al mercato nazionale. Nel corso degli anni, la crescita che l’ha portata a essere considerata oggi leader nella produzione di intonaci, malte, collanti, massetti autolivellanti e radianti, ma soprattutto pioniera nel fornire soluzioni tecniche in grado di soddisfare le esigenze progettuali e del committente finale. “Abbiamo – spiega Anna Maria Ferri, amministratore unico di Ferri – sempre investito nello sport del territorio e crediamo nelle nostre radici; sosteniamo la Pallavolo Alsenese, una realtà della zona e per noi anche un’opportunità per dar visibilità al nostro marchio Ferri Mix”.

DOMANI IL PRIMO TEST – Martedì 14 settembre la Conad Alsenese sosterrà il primo allenamento congiunto della stagione, ospitando al palazzetto di Alseno il Centro Volley Reggiano, formazione di pari categoria (B1) che poi condividerà l’avventura con le gialloblù nel girone D. Il test informale vedrà come orario indicativo di inizio riscaldamento le 19,45; per il pubblico sono previsti posti limitati in tribuna e si ricorda che è necessario essere in possesso del green pass o di un esito negativo del tampone nell’arco delle 48 ore precedenti.