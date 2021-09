“Proroga delle scadenze delle cartelle esattoriali, vittoria di tutti a firma Fratelli d’Italia”

“Grande vittoria di Fratelli d’Italia in Parlamento che si dimostra ancora una volta attenta e coerente con i proclami e le sue battaglie. La Camera, infatti, ha approvato il nostro ordine del giorno al decreto “Green pass” che impegna il Governo a prorogare le scadenze delle cartelle esattoriali riferite al periodo di emergenza Covid. Una proposta di buon senso che è stata sottoscritta dalla quasi totalità dei partiti per aiutare famiglie e imprese, in ginocchio per la crisi economica e che il Governo ha il dovere di sostenere”.

Così in una nota Tommaso Foti e Marco Colosimo (Fratelli d’Italia): “Fratelli d’Italia – aggiungono – ha quindi ottenuto in Parlamento di tornare a bloccare la riscossione e la partita si riapre in vista della Nota di aggiornamento al Def che arriverà entro il 27 settembre. L’impegno al governo promosso dalla Camera, che contempla anche una rottamazione-quater e una nuova sospensione degli obblighi di accantonamento per i pignoramenti presso terzi, ha preso la forma di un ordine del giorno, che porta come prima firma quella di Marco Osnato di Fratelli d’Italia poi sottoscritta da tutti i gruppi con l’unica eccezione di Leu”.

“Fratelli d’Italia – concludono Foti e Colosimo – continua quindi con caparbietà e concretezza a fare un’opposizione costruttiva e attenta alle esigenze degli italiani e di tutte le persone colpite economicamente dagli effetti della pandemia”.