Prosegue il festival “Lultimaprovincia”, gli appuntamenti dei prossimi giorni

Prosegue nel piacentino “Lultimaprovincia”, il festival di circo/teatro itinerante organizzato da Manicomics Teatro: giovedì 2 settembre tappa a Borgonovo, il giorno seguente a Piacenza, sabato 4 settembre a Castel San Giovanni e domenica 5 a Gazzola.

Giunta alla 30esima edizione, la rassegna – che si svolgerà attraverso ventuno Comuni della Provincia di Piacenza – vedrà protagonisti attori, clown, acrobati, giocolieri e musicisti, in scena fino al 12 settembre. Il calendario si compone di 23 date per 31 spettacoli portati sul palcoscenico da 25 compagnie, in prevalenza italiane, ma con spazio anche a gruppi esteri. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, ed è richiesta l’osservanza delle norme anti-covid 19.

Di seguito la presentazione dei prossimi spettacoli in calendario



2 settembre Borgonovo Val Tidone – Piazza della Rocca G. Garibaldi, ore 21

Duo Linda – Madame Demodè (Circo contemporaneo)

Di e con Silvia Martini & Mario Levis – Musica Mario Levis. Vincitori, Premio Trampolino A.C.C.I. Premio Emilio Vassalli 2018, Poetic Invasion di Open street. In co produzione con Veregra Street

Spettacolo di clown, musica dal vivo, lancio di coltelli e arti circensi. Al giorno d’oggi viviamo nell’ansia della comunicazione, nella costante necessità di sapere cosa faccia l’altro, con chi è, cosa ha pensato, quando e dove? É possibile comunicare senza sapere tutto questo? La bellezza di un incontro casuale, la purezza di un gesto inaspettato o la condivisione di un pensiero nella distanza sembrano ormai concetti fuorimoda…anzi…Demodè! É cio’ che vivono i due clown che con le loro inquietudini e le loro composizioni musicali cercano di destreggiarsi tra lanci di coltelli, giocoleria, verticali a due metri d’ altezza, restando coinvolti in una sinfonia di imprevisti e in una danza di eccentriche follie sperando alla fine di tutto di amarsi senza sapere. Attraverso le alte tecniche circensi e la musica dal vivo i due eccentrici personaggi fuori dal tempo raccontano una storia, o forse piu’ di una, immersi in un contesto fantasioso ed originale composto da una struttura che racchiude un mondo fatto di ironica follia, poetica musicale e vertiginosa destrezza.

A seguire, ore 22

Margherita Mischitelli – Amore Pony (Circo contemporaneo)

Un viaggio alla scoperta della femminilità tra suggestioni fiabesche e risvolti grotteschi. Uno spettacolo narrato da una protagonista eccentrica e naïf che vi condurrà all’interno dell’ inafferrabile mondo del desiderio fatto di equilibri instabili e mini pony parlanti. Con questo spettacolo l’Artista ha ricevuto nel 2019 il riconoscimento di “giovane talento” al busker festival di Werne (DE), partecipando poi a festival in Germania, Austria, Italia e Croazia.

– – – –

3 settembre PIACENZA – Open Space 360°, ore 21

OPEN Performance – M’ama non m’ama (teatro e circo contemporaneo)

regia e ideazione Mauro Mozzani, con Aurelie Dauphin, Margherita Mischitelli, Samantha Oldani

La dignità è un valore imprescindibile che appartiene all’essere umano. Molteplici sono le situazioni in cui essa viene violata, specialmente quando la persona si trova in una condizione di fragilità: la malattia e l’essere donna ne rappresentano due. Riconoscere la dignità di ogni persona malata e di ogni donna è sicuramente la più efficace forma di prevenzione alla violenza e di salvaguardia della dignità. Il coraggio e la speranza sono i fili conduttori dello spettacolo M’AMA NON M’AMA, dove attrici e acrobate raccontano, in maniera poetica, uno sguardo chiaro e forte sul tema della dignità, perché come ha detto Papa Francesco “se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, dobbiamo tutti fare di più per la dignità di ogni donna” e, aggiungiamo noi, di ogni persona

– – – –

4 settembre CASTEL SAN GIOVANNI – Piazza Casaroli (P.zza del Teatro), ore 21

Eccentrici Dadarò – Peter Pan (teatro ragazzi)

Di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda, Dadde Visconti; con Dadde Visconti, Rossella Rapisarda, Simone Lombardelli. Regia e disegno luci Fabrizio Visconti. Scene e costumi Paride Pantaleone, Claudio Micci – produzione Eccentrici Dadarò

Un sogno o una storia vera…un viaggio oppure no…una storia che racconta dei grandi e dei piccoli: dei grandi che dimenticano e di quelli che cercano di ricordare…di chi ha smesso e di chi continua a guardare le stelle…dei genitori e dei figli: un invito a darsi la mano per non avere paura di cercare orizzonti lontani. Uno spettacolo nato per i bambini e consigliato agli adulti… per accompagnare in volo ”Arturo”, un professore che crede soltanto ai numeri, allergico alla parola fantasia, e Wendy, sua figlia, in fuga per non diventare grande… alla ricerca di Peter Pan, l’eterno bambino fuggito a soli sette giorni di vita… e un’Isola di piume leggere, bolle di sapone e navi invisibili… per riaprire una finestra sbarrata da troppo tempo… e forse scoprire che diventare grandi non significa dimenticare di aver avuto un giorno le ali.

– – – –

5 settembre GAZZOLA/Frazione TUNA – Corte della Chiesa di San Faustino e Giovita, ore 21

Jashgawronski Brothers – Pop bins! (Clown musicale)

E’ l’ultimo grande successo il punto chiave è non buttare via nulla…nulla si crea e niente si distrugge ma tutto si può trasformare…Basta un poco di fantasia per apprezzare al meglio questa musica non comune ! Gli oggetti utilizzati acquisteranno una nuova dimensione. Tutto salta fuori dai bidoni! Tutti i suoni della musica pop si diffondono come spazzatura. Dalle scope ai secchi, dalle grattugie alla carta igienica, dal secco all’umido. Si tratta di uno spettacolo in cui l’invenzione diventa musica e gli oggetti comuni acquistano una nuova dimensione fantastica e comica. Spettacolo per tutti.