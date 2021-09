Prova unica Europeo di Motonautica F350 a Cremona “Partiamo dai progressi di questa estate”

Dal 17 al 19 settembre a Cremona al circuito “Achille Salomoni” si svolge la 47esima edizione della Giornata Motonautica “Città di Cremona”. I campioni piacentini Alex e Massimiliano Cremona, assieme a Marco Malaspina, saranno impegnati sabato 18 settembre e domenica 19 nella tappa del Campionato Europeo Classe F350. Nella F500, ultima tappa del Mondiale, tra i protagonisti al via saranno presenti il più volte campione piacentino Giuseppe Rossi e il cremonese Andrea Ongari.

“Arrivo molto carico a queste due settimane intense che mi impegneranno prima con la prova unica del Campionato Europeo F350 e poi con la prova unica del Mondiale F350 in Germania – spiega Alex Cremona – perché è la categoria a cui tengo di più. Partiamo dalle buone prestazioni che abbiamo visto nella F250, infatti siamo convinti di poterle ripetere in queste competizioni pensando anche al Mondiale dell’anno scorso dove abbiamo dimostrato di essere tornati competitivi dopo lo stop dovuto al mio incidente del 2019. Quindi le sensazioni sono buone anche se ci dovremo confrontare con avversari di valore come l’ungherese Peter Bodor che ha dimostrato il suo valore nella F250, mio fratello Massimiliano che sta facendo molto bene in questa stagione e Marco Malaspina che in passato ha già dimostrato il suo valore. Insomma sarà un fine settimana impegnativo ma spettacolare con l’obiettivo di tornare sul gradino più alto del podio”.