Provinciale di Gossolengo, da lunedì circolazione deviata sulla nuova rotatoria

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che, a seguito dei lavori in corso per la realizzazione della rotatoria in località Molino Partitore in prossimità del centro abitato di Gossolengo lungo la Strada Provinciale n. 28, a partire dalle ore 8 di lunedì 27 settembre, la circolazione verrà deviata sulla nuova rotatoria.

Tale deviazione permetterà di completare la riorganizzazione delle intersezioni fra la Strada Provinciale n. 28 di Gossolengo e le strade Comunali “della Regina” e “del Bissone” nel tratto compreso fra la progressiva KM 3+500 (comune di Gossolengo) e la progressiva KM 4+100 (Comune di Piacenza) e che pertanto tale tratto è da considerarsi area di cantiere. “Si rammenta – viene evidenziato – che i veicoli in rotatoria hanno la precedenza e che i mezzi provenienti dai rami di accesso alla medesima devono dare la precedenza (rotatoria alla “francese”)”. Lungo la nuova intersezione a rotatoria viene disposta la limitazione della velocità a 30 km/h.

Provinciale n. 6 bis di Castell’Arquato – Ssono programmati lavori di consolidamento delle fondazioni del ponte sul torrente Chero in località Ciriano (Comune di Carpaneto), lungo la Strada Provinciale n. 6 bis di Castell’Arquato. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, dal giorno 27 settembre al giorno 5 novembre nel tratto della Strada Provinciale n. 6 bis di Castell’Arquato al km 2+70, manufatto sul torrente Chero, in località Ciriano nel territorio del Comune di Carpaneto Piacentino.