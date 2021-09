Provinciale di Gossolengo, limitazioni fino al 30 settembre per i lavori della nuova rotatoria

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in corso di esecuzione i lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria lungo la Strada Provinciale n. 28 di Gossolengo in corrispondenza dell’intersezione con Via Matteotti, alla progressiva km 3+980 circa in località Partitore nel territorio del Comune di Gossolengo (Piacenza).

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione stradale lungo la Provinciale in località Partitore, in prossimità dell’intersezione con Via Matteotti, da giovedì 9 a giovedì 30 settembre mediante: la deviazione della circolazione lungo la nuova viabilità in fase di costruzione fra le progressive km 3+900 e km 4+020; il divieto di svolta a sinistra in direzione Via Matteotti per la corsia di marcia Rivergaro-Piacenza; l’istituzione della limitazione della velocità a 30 km/h nel suddetto tratto.