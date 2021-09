Quattro piacentini su cinque sono vaccinati. Baldino: “Possiamo aumentare ancora del 3-4 per cento”

“Non siamo giunti al plateau come temevamo qualche settimana fa, la copertura vaccinale aumenta, possiamo crescere ancora del 3-4 %. Il numero di richieste è sensibilmente aumentato, per questo è meglio prenotarsi prima che presentarsi in accesso libero direttamente ai centri vaccinali”. Il direttore dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino non nasconde un certo ottimismo rispetto all’andamento della campagna vaccinale contro il covid, che anche sul nostro territorio ha ripreso vigore, grazie all’effetto traino del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro dal 15 ottobre deciso dal Governo.

“La buona notizia è che abbiamo triplicato le prenotazioni – ha specificato Baldino nel corso della abituale conferenza stampa settimanale sull’andamento dell’epidemia (scarica REPORT)- da meno di 300 giornaliere della settimana scorsa, a quasi 900 di lunedì”.

Baldino ha anche precisato che “c’è un fenomeno di sottostima della popolazione vaccinata a Piacenza perchè non abbiamo il numero di persone residenti immunizzate in altre regioni, probabilmente c’è un 2 % di vaccinati in più rispetto alle nostre percentuali. Nelle prossime settimane dovremmo avere finalmente i dati dalle altre Regioni”.

“La percentuale di popolazione piacentina vaccinata con almeno una dose è a quota 80,8 %, i prenotati nelle fasce più giovani – gli under 40 – hanno ripreso ad aumentare, con un maggiore livello di copertura. Contiamo pertanto di recuperare almeno un altro 3-4 % sul totale. Le persone con la vaccinazione completa coincidono ormai con quelle prima dose, sono il 77,3 %, e complessivamente sono state superate le 400mila dosi somministrate, con oltre 408mila”.

Ci sono ancora qualche centinaio di casi problematici di persone che non riescono a ottenere il green pass nonostante la somministrazione avvenuta, sono per lo più vittime di errori informatici o con vaccini eseguiti all’estero. “Proseguiamo nella risoluzione dei problemi, restanto criticità per le persone vaccinate all’estero con farmaci non riconosciuti dall’Aifa o dall’Ema, la situazione viene monitorata costantemente”.

Si ampliano sempre di più sul territorio le opzioni di vaccinazione, rivolte a categorie specifiche: lavoratori, studenti, donne puerpere e anche richiedenti asilo. “Lunedì prossimo partono le vaccinazioni in farmacia – ha ricordato Baldino – e nelle prossime settimane verranno attivate le sedi di somministrazione itineranti nelle scuole, secondo il calendario e gli orari seguenti:

Volta-Marcora (Castelsangiovanni) il 4 ottobre dalle 13 alle 17

Raineri-Marcora il 5 ottobre dalle 9 alle 14

Marconi il 7 ottobre dalle 9 alle 14

Mattei (Fiorenzuola d’Arda) il 9 ottobre dalle 9 alle 14

Baldino ha precisato che “se dovessimo avere un numero di vaccinazioni significativo, proseguiremo anche in altre scuole”.

Definito anche l’appuntamento rivolto ai lavoratori della logistica mercoledi 29 settembre da 12 alle 14,30 con punto vaccinale allo stabilimento Ikea, e poi sono stati fissate anche altri date di vaccinazione per categorie speciali: all’ex Arsenale per richiedenti asilo la seduta è per mercoledì 6 ottobre dalle ore 14 alle ore 18, per i senza fissa dimora alla mensa Caritas mercoledì 13 ottobre dalle ore 15 alle ore 17,30, mentre verrà comunicata a breve la data della seduta vaccinale dedicata alle donne in gravidanza.

La terza dosa è partita anche a Piacenza con le prime 92 somministrate lunedì, mentre nella giornata odierna sono in programma altre 50 dosi per i pazienti vulnerabili.

Le indicazioni per le vaccinazioni in libero accesso: per effettuare la prima dose vaccinale senza prenotazione. Giorni e orari fruibili sono disponibili e aggiornati in tempo reale su: https://www.covidpiacenza.it/prime-date-disponibili-per-prenotare-lavaccinazione/#Sedute_vaccinali_con_libero_accesso

Vaccinazioni in farmacia: per persone maggiorenni senza alcun minimo fattore di rischio, prenotandosi in una delle farmacie provinciali aderenti e già abilitate:

https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covid-infarmacia/farmacie-aderenti