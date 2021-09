Raccolta di materiale umanitario del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta

Domenica 26 settembre, dalle ore 9 alle mezzogiorno, presso la sede CISOM di via XXIV Maggio 51/53, all’interno dell’area di Spazio 2, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Gruppo di Piacenza) organizza una raccolta di materiale per le attività umanitarie.

In questa occasione verranno illustrate le attività in essere a sostegno delle persone più fragili e che versano in stato di necessità.

Sarà raccolto il materiale da utilizzare durante i nostri servizi settimanali. La cittadinanza è così invitata a offrire generi alimentari (acqua, pasta, scatolame, cracker, biscotti, latte, succhi di frutta, alimenti monoporzione), vestiario in buone condizioni o nuovo (felpe, pantaloni, intimo, giubbotti, scarpe), biancheria (coperte, lenzuola e asciugamani) e prodotti per l’igiene personale.